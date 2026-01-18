सातारा

वाहनधारकांसाठी आनंदाची बातमी! खंबाटकीच्‍या नवीन बोगद्यातून हलक्‍या वाहनांना प्रायोगिक प्रवेश, बोगद्याची घेतली चाचणी, लवकरच हाेणार खुला..

Pune Satara Highway Khambatki tunnelछ खंबाटकी बोगद्यातून हलक्या वाहनांची चाचणी सुरू, लवकरच नियमित वाहतुकीसाठी खुला
खंडाळा : सातारा- पुणे महामार्गावरील बहुप्रतिक्षित असलेल्‍या खंबाटकी घाटातील एका बोगद्यातून शनिवारी हलक्या वाहनांना प्रवेश देऊन या बोगद्यातील वाहतुकीची चाचणी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घेण्यात आली.

