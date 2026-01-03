सातारकरांसाठी आनंदाची बातमी! जिल्ह्यात पाच प्लॅस्टिक प्रक्रिया केंद्रे; तीन कोटी ९० लाखांचा निधी, प्रदुषणाला आळा..

-प्रशांत घाडगे सातारा : पर्यावरणाची होत चाललेली हानी, प्लॅस्टिक कचरा आणि स्वच्छतेसमोरील आव्हाने लक्षात घेऊन जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात पाच ठिकाणी प्लॅस्टिक पुनर्रोपण प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला आहे. या केंद्रांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून तब्बल तीन कोटी ९० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार असून, या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील कचरा व्यवस्थापनाचे पर्यावरणपूरक नियोजन होणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित ठिकाणी प्रक्रिया केंद्र होणार आहेत..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .या प्रकल्पाअंतर्गत एकल वापर प्लॅस्टिक, पिशव्या, बाटल्या, पॅकेजिंग साहित्य आदी कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याचे पुनरोपण करण्यात येणार आहे. पुनरोपणातून तयार होणारे प्लॅस्टिक उपयुक्त कारणांसाठी वापरता येणार असल्याने कचऱ्याचे मूल्यवर्धन होणार आहे. या केंद्रांमुळे स्वच्छ भारत अभियानाला चालना मिळणार असून, ग्रामीण व शहरी भागांत स्वच्छतेबाबत जनजागृती वाढण्यास मदत होणार आहे, तसेच कचरा संकलन, वर्गीकरण व प्रक्रिया या टप्प्यांतून स्थानिक युवक-युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. .पर्यावरण संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. नद्या, ओढे, शेतजमीन आणि सार्वजनिक ठिकाणी होणारे प्लॅस्टिक प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार असून, सातारा जिल्हा पर्यावरणपूरक आणि स्वच्छ जिल्हा म्हणून नवी ओळख निर्माण करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एकूणच, प्लॅस्टिक कचऱ्याच्या समस्येवर शाश्वत उपाय देणारा हा उपक्रम साताऱ्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे..या पाच ठिकाणी होणार केंद्रेकचरा पुनरोपण केंद्रे तरडगाव, पाचवड, मल्हारपेठ, पुसेगाव, वाठार स्टेशन या ठिकाणी उभारली जाणार आहेत. या परिसरातील ग्रामपंचायत व परिसरातून प्लॅस्टिक कचरा गोळा करून संबंधित केंद्रांमध्ये वर्गीकरण, प्रक्रिया व पुनर्वापरासाठी पाठवला जाणार आहे. त्यामुळे आजपर्यंत उघड्यावर साठणारा किंवा जाळण्यात येणाऱ्या कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावता येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेने दिली आहे..अशी आहे स्थिती...ग्रामपंचायत व परिसरातील कचऱ्याची योग्य विल्हेवाटकेंद्रासाठी तीन कोटी ९० लाख रुपयांचा निधीकचऱ्याचे संकलन, वर्गीकरण केले जाणारस्वच्छता अभियानाला चालना.Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...पर्यावरणाची हानी होणार कमीपर्यावरणाची हानी कमी करण्यासाठी जिल्ह्यात पाच ठिकाणी प्लॅस्टिक पुनरोपण प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. या कचऱ्याचे संकलन, वर्गीकरण केले जाणार असून, या कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा नियोजनमधून निधी उपलब्ध झाला आहे.- याशनी नागराजन : मुख्य कार्यकारी अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.