Koyna Tourism: पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी! कोयना जलाशयावरील ‘केबल स्टे’ आहिर-तापोळा पूल पूर्णतेकडे; थेट कोकणाला जोडला जाणार..

कास : पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणाला जोडण्यासाठी कोयनेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज जलाशयावर उभे राहात असलेल्या सावरी ते सोनाडी, आहिर ते तापोळा व आपटी ते तापोळा या पुलांची पाहणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. यामधील 'केबल स्टे'वर आधारीत आहिर ते तापोळा हा पूल जवळपास पूर्ण होत आला असून, लवकरच तो वाहतुकीसाठी खुला होईल. या पुलाच्या मधोमध काचेची प्रेक्षागॅलरी आहे. या गॅलरीत लिफ्टमधून जात पाण्याच्या मधोमध आजूबाजूचा नजारा अनुभवता येणार आहे. त्याचप्रमाणे पाचवडवरून थेट कोकणाला जोडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सावरी ते सोनाडी या पुलाचेही काम गतीने सुरू असून, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी पाहणी करत आवश्यक त्या सूचना दिल्या. पंढरपूर येथे सभेसाठी गेलेल्या उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना दरे येथे येण्यासाठी उशीर झाला. तरीही सायंकाळी सातच्या सुमारास थोड्याफार प्रकाशात बोटीतून जात पाहणी करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. रात्री उशिरापर्यंत अंधारातही पाण्यातून पाहणी करत आवश्यक त्या सूचना संबंधितांना दिल्या. हजारो कोटी रुपये खर्चून होत असलेल्या या पुलांमुळे बामणोली, तापोळा विभागातील अनेक गावांचा दळणवळणांचा वनवास संपणार असून, थेट कोकणात जाता येणार असल्याने पर्यटनातही वाढ होणार आहे. कोयना जलाशयावरील तिन्ही पुलांमुळे दुर्गम भागाचा कायापालट होणार असून, पर्यटनवाढीस चालना मिळेल. स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन स्थलांतर कमी होईल. रस्ते विकासास चालना मिळून दुर्गम भागातील दळणवळण सुलभ होईल.- एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.