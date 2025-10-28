Vasota Fort: पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी! ‘वासोटा’ शनिवारपासून पर्यटनासाठी खुला; किल्ल्याचा ट्रेक होणार सुरू; स्थानिकांना मिळणार रोजगार

कास: राज्यातील पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू आणि सातारा जिल्ह्याचे पर्यटन वैभव असलेल्या ऐतिहासिक वासोटा किल्ल्याचा ट्रेक एक नोव्हेंबरपासून (शनिवार) सुरू होत आहे. नैसर्गिक दुर्गमता लाभलेला हा किल्ला पर्यटकांचे आकर्षण आहे. शिवसागर ओलांडून कोयना अभयारण्यातून या किल्ल्यावर जावे लागते. .Honesty Story : 'ओवीने प्रामाणिकपणे परत केला सुवर्णहार'; खेळताना सापडला पाच तोळे सोन्याचा हार.निबीड जंगल, सदाहरित वृक्षराजी, अथांग जलाशयामुळे या परिसराला एक निराळे वैशिष्ट्य लाभले आहे. वासोट्यावरून दिसणारे उंचच उंच कडे अन् प्रचंड खोल दऱ्या मनात धडकी भरवतात. वासोटा पर्यटन सुरू होत असल्यामुळे या भागातील मुनावळे, बामणोली शेंबडी, तापोळा, अंबवडे येथील बोट क्लब चालकांमध्ये, तसेच स्थानिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे..वासोट्याला जंगल ट्रेकिंगसाठी जाताना बामणोलीवरून किंवा मुनावळे, दत्त मंदिर या ठिकाणांहून बोटीने जावे लागते. बोटीने उतरल्यावर पायथ्याशी घनदाट जंगल आहे. याच जंगलात एक ‘वाघ’ म्हणजेच वासोटा किल्ला ठाण मांडून बसलेला आहे. अशा या किल्ल्याला एकदातरी भेट देऊन तेथील वैभव अनुभवले पाहिजे. वासोटा गड हा महाराष्ट्रातील दुर्ग व निसर्गप्रेमी यांचे नेहमीच आकर्षण ठरला आहे.वासोटा दुर्ग पर्यटनाकरिता सातारा जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणापासून ३० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वनपरिक्षेत्र बामणोली येथे पर्यटकांना जाणेकरिता स्थानिक बोट क्लबमार्फत बोटिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. दुर्ग पर्यटनकरिता पर्यटकांना निसर्ग मार्गदर्शक सोबत नेणे आवश्यक असून, वासोटा दुर्ग पर्यटन मार्ग प्रवेशापासूनच प्लॅस्टिक मुक्त झोन असून, प्लॅस्टिकच्या वस्तूंवर पूर्णपणे बंदी आहे..पर्यटकांनी काळजी घ्यावीवासोट्याच्या पायथ्याला पोहचल्यावर घनदाट जंगल असल्याने सूर्यकिरणे जमिनीपर्यंत पोहचत नाहीत. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात जमिनीची ओलही लवकर कमी होत नाही. परिणामी जळूचे (कानीट) प्रमाण जास्त असते. हा कीटक पायाला लागल्यावर रक्त पितो व आपोआप गळून पडतो, त्यामुळे पर्यटकांनी काळजी घेणे गरजेचे आहे..राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, दिल्ली यांच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार भारतातील सर्व व्याघ्र प्रकल्पातील गाभा क्षेत्र पर्यटकांना पर्यटनाकरिता खुले करण्यात आले आहे. प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रात स्थित असलेला वासोटा व्याघ्रगड या ट्रेकचा दुर्गप्रेमींना आनंद घेता येणार आहे.- तुषार चव्हाण, क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प..MPSC Success Story : 'लेकीच्या जिद्दीला मंद्रुळकोळेकरांचा सलाम'; एमपीएससीत यशस्वी झालेल्या मेघा सावंत-पाटील यांचा माहेरी सत्कार.असे असेल प्रवेश शुल्क१०० रुपये प्रती व्यक्ती१२ वर्षांच्या आत ५० रुपयेगाइड २५० रुपयेबोट/वाहन शुल्क १५० रुपयेकॅमेरा शुल्क डीएसएलआर लेन्स कॅमेरा १०० रुपयेसाधा कॅमेरा, पॉइंट शूट कॅमेरा ५० रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.