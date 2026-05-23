Gopinath Munde Scheme: सानुग्रह अनुदानाचा खोळंबा! सातारा जिल्ह्यात गोपीनाथ मुंडे सुरक्षा योजनेचे दीड कोटी रखडले; शेतकरी कुटुंबांत संताप

-हेमंत पवारकऱ्हाड: जिल्ह्यात गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेंतर्गत मागील वर्षातील ७६ प्रकरणांचे तब्बल एक कोटी ५२ लाख रुपयांचे अनुदान रखडले आहे. अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना वेळेत आर्थिक मदत मिळणे अपेक्षित असताना निधी वितरणात होत असलेल्या विलंबामुळे संबंधित कुटुंबांमध्ये नाराजी आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. योजनेचे कामकाज ऑनलाइन असले तरी अनुदान मात्र ऑफलाइनच राहिले आहे. .शेतकऱ्यांचा अपघाती मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास त्यांच्या कुटुंबाला तातडीचा आधार मिळावा, या उद्देशाने शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थींना एक ते दोन लाख रुपयांपर्यंत सानुग्रह मदत दिली जाते. वीज पडणे, सर्पदंश, पूरस्थिती, रस्ते अपघात, शेतीतील कामादरम्यान होणारे अपघात अशा घटनांचा यामध्ये समावेश केला जातो..राज्य शासनाने १९ एप्रिल २०२३ पासून ही योजना अमलात आणली असून, अलीकडे अर्ज प्रक्रिया महाडीबीटी प्रणालीवर ऑनलाइन करण्यात आली आहे. ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे अर्ज दाखल करणे, कागदपत्रांची तपासणी आणि मंजुरी अधिक पारदर्शक व जलद होईल, असा शासनाचा दावा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील अनेक लाभार्थी कुटुंबांना मंजुरीनंतरही अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. २०२३-२४ मध्ये एकही प्रकरण प्रलंबित राहिले नव्हते. मात्र, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ७६ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असून, त्यासाठी मंजूर होणारे एक कोटी ५२ लाख रुपयांचे अनुदान अडकून पडले आहे. अपघातानंतर उत्पन्नाचे साधन गमावलेल्या कुटुंबांसाठी ही मदत महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे निधी वितरणाची प्रक्रिया गतिमान करून संबंधित वारसांना तातडीने दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे..अनुदानास मोठा विलंबमहाडीबीटी पोर्टलवर योजना ऑनलाइन झाल्यानंतर अर्ज प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. अर्ज सादर करणे, कागदपत्रे पडताळणी आणि मंजुरी या टप्प्यांना डिजिटल स्वरूप दिल्याने प्रकरणांचा निपटारा जलद होण्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात मंजुरीनंतर निधी वितरणात विलंब होत असल्याने वारसांना अपेक्षित दिलासा मिळत नाही. अपघातानंतर आर्थिक संकटात सापडलेल्या कुटुंबांना मदतीची सर्वाधिक गरज असते. अशावेळी प्रक्रिया पूर्ण होऊनही अनुदान रखडत असल्याने योजनेच्या परिणामकारकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..तालुकानिहाय रखडलेले अनुदानतालुका प्रस्ताव रखडलेले अनुदानकऱ्हाड ११ २२ लाखकोरेगाव ११ २२ लाखखंडाळा ४ ८ लाखखटाव ८ १६ लाखजावळी ४ ८ लाखफलटण १७ ३४ लाखमहाबळेश्वर ५ १० लाखमाण ५ १९ लाखवाई २ ४ लाखसातारा ९ १८ लाखएकूण ७६ १ कोटी ५२ लाख