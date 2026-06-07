Satara:सरकारी योजनेनं घराचं स्वप्न पूर्ण झालं, पण वादळानं हिरावलं; शेवटचा हप्ता मिळण्याआधीच अस्मानी संकटात कुटुंब उघड्यावर

फिरोज तांबोळी: सकाळ वृत्तसेवा गोंदवले, ता. ६ : अनेक वर्षे हलाखीच्या परिस्थितीत दिवस काढल्यानंतर शासनाकडून मिळालेल्या घरकुलामुळे उभे राहिलेले स्वतःच्या घराचे स्वप्न अखेर पूर्ण झाले. नव्या घरात राहायला गेल्याचा आनंदही कुटुंबाने अनुभवला. मात्र, नियतीला हे सुख पाहवले नाही. काल (शुक्रवारी) सायंकाळी आलेल्या वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाने अवघडे कुटुंबाचे नव्याने उभे केलेले घर जमीनदोस्त केले. क्षणार्धात घरासोबतच त्यांच्या स्वप्नांचाही चुराडा झाल्याची घटना गोंदवले खुर्द (ता. माण) येथे घडली..सुनील अवघडे व विलास अवघडे हे बंधू शेतमजुरीसह मिळेल ती कामे करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत ते अनेक वर्षे छोट्याशा कच्च्या घरात राहात होते. स्वतःचे सुरक्षित घर असावे, या स्वप्नासाठी त्यांचा अनेक वर्षे संघर्ष सुरू होता. अखेर शासनाच्या घरकुल योजनेतून सुनील अवघडे यांना घर मंजूर झाले. कष्टाने आणि मोठ्या आशेने त्यांनी घराचे बांधकाम पूर्ण केले. .या नव्या घरात कुटुंब राहायलाही आले. मात्र घरकुल योजनेचा शेवटचा हप्ता मिळण्यापूर्वीच निसर्गाच्या तडाख्याने त्यांच्या आनंदावर विरजण पडले. काल (शुक्रवारी) सायंकाळी पाचच्या सुमारास परिसरात अचानक वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाने सुरुवात केली. गोंदवले खुर्द व लोधवडे गावांच्या सीमेवर असलेल्या अवघडे कुटुंबाच्या घरावर या वादळी वाऱ्याचा जबरदस्त तडाखा बसला. घरावरील संपूर्ण पत्रे उडून दूर अंतरावरील शेतात जाऊन पडले. वाऱ्याचा वेग इतका प्रचंड होता की घराच्या भिंतीही त्यासमोर टिकू शकल्या नाहीत आणि काही क्षणांतच संपूर्ण घर.गोंदवले खुर्द : वादळी वाऱ्याने नव्याने बांधकाम केलेल्या घरकुलाची मोठ्या प्रमाणात झालेली मोडतोड कोसळले. घराचे छप्पर उडून गेल्यामुळे पावसाचे पाणी थेट घरात शिरले. घरातील धान्य, कपडे, अंथरूण पांघरूण, तसेच इतर संसारोपयोगी साहित्य पूर्णपणे भिजले. अनेक वस्तूंचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. सध्या अवघडे कुटुंबाचे संपूर्ण जीवन विस्कळित झाले असून, त्यांच्यासमोर निवाऱ्याचा आणि दैनंदिन जगण्याचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. ."संबंधित प्रशासनाने तातडीने पंचनामा करावा. घराच्या पुनर्बांधणीसाठी, तसेच संसारोपयोगी वस्तूंच्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.वादळाच्या या तडाख्याने फक्त आमचे घरच कोसळले नाही, तर कष्टाने उभे केलेल्या कुटुंबाचे स्वप्नही पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे. या संकटातून सावरण्यासाठी प्रशासनाने आम्हाला मदतीचा हात द्यावा." - सुनील अवघडे व विलास अवघडे, ग्रामस्थ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.