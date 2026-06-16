Koyna Dam: शासनाचा मोठा निर्णय! कोयना धरणातील पाणी उपशावर बंदी; परिस्थिती चिंताजनक, ३१ ऑगस्टपर्यंत पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य

पाटण: मॉन्सूनच्या पावसाने पाठ फिरवल्याने व धरणामधील पाणीसाठ्याने तळ गाठल्याने जलसंपदा विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. धरणातून पाणी उपशाला पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत केवळ पिण्याच्या पाण्यालाच प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे निर्देश राज्य शासनाने काढले आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...दरम्यान, कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहातून एक हजार ५० क्युसेक पाणी पिण्यासाठी पूर्वेकडे सोडले जात आहे. धरणाचा पाणीसाठा केवळ साडेनऊ टीएमसी एवढा असून, पाण्याअभावी वीज निर्मितीही ठप्प आहे.भारतीय हवामान विभागाने यावर्षी पर्जन्यमान घटण्याची शक्यता वर्तविल्याने जलसंपदा विभागाने पाणी काटकसरीने वापरण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. धरणाचा पाणीसाठा केवळ पिण्यासाठीच वापरावा व त्याचा अहवाल वेळोवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवावा, असे निर्देशात म्हटले आहे..आवर्तने तत्काळ बंद करण्याचे स्पष्ट आंदेश दिले आहेत. याचा थेट फटका कोयना प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना बसणार आहे. शहर व ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई होऊ नये म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृती आराखडा तयार करून पाणी जपून वापरण्याचे नियोजन करावे, अशा सूचना केल्या आहेत..पाणीसाठा व केलेल्या कारवाईचा अहवाल दर आठवड्याला जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवावा लागेल. कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा भासता कामा नये. जिल्हाधिकारी व जलसंपदा अधिकाऱ्यांनी याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत..Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.पिके जगवण्याचे आव्हानसध्या कोयना धरणात धरणात केवळ १३ टक्के (साडेनऊ टीएमसी) प्रकल्पाच्या ३५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक या पार्श्वभूमीवर ‘धरणातून पाणी उपशाला बंदी’ या निर्णयाचे खरीप हंगामातील पिकांना याचा फटका बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पिके पाण्याअभावी करपू लागल्याने शेतकऱ्यांपुढे शेतातील पिके जगवण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.