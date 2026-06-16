सातारा

Koyna Dam: शासनाचा मोठा निर्णय! कोयना धरणातील पाणी उपशावर बंदी; परिस्थिती चिंताजनक, ३१ ऑगस्टपर्यंत पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य

Farmers worried as Koyna Dam water levels fall drastically: कोयना धरणातील पाणीसाठा केवळ १३ टक्क्यांवर; शासनाचा पाणी उपशावर पूर्ण बंदीचा निर्णय, ३१ ऑगस्टपर्यंत फक्त पिण्याच्या पाण्यालाच मुभा, जिल्हाधिकाऱ्यांना काटेकोर अंमलबजावणीचे आदेश
Koyna Dam Water Levels Reach Critical Stage, Irrigation Withdrawals Stopped

Koyna Dam Water Levels Reach Critical Stage, Irrigation Withdrawals Stopped

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाटण: मॉन्सूनच्या पावसाने पाठ फिरवल्याने व धरणामधील पाणीसाठ्याने तळ गाठल्याने जलसंपदा विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. धरणातून पाणी उपशाला पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत केवळ पिण्याच्या पाण्यालाच प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे निर्देश राज्य शासनाने काढले आहे.

Loading content, please wait...
Satara
water
district
Koyna Dam
drinking water crisis