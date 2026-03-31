Karad Crime:धान्य माफिया टोळ्यांचे यंत्रणेला आव्हान;कऱ्हाडमध्ये तीन वर्षांत ३३ गुन्हे दाखल, काळा बाजार रोखणारी यंत्रणा तोकडी!

-सचिन शिंदे कऱ्हाड: काळ्या बाजारात धान्य विकण्यासाठी खासगी गोदामात लपवलेले २२२ पोत्यांतील ११ टन गहू आणि तांदूळ कऱ्हाडच्या पुरवठा विभागाने छापा टाकून पकडले. जप्त झालेले साडेतीन लाखांचे धान्य सरकारी आहे, की दुकानदारांचे? हा तपासाचा भाग असला तरी धान्याचा काळा बाजार पुन्हा डोके वर काढतो आहे. तालुक्यात तीन वर्षांत धान्याच्या काळाबाजाराशी निगडीत ३३ गुन्हे दाखल आहेत. त्यात ४६ संशयितांना अटक आहे, तर ७० लाखांचे सरकारी धान्य कारवाईत जप्त आहे. सरकारमान्य स्वस्त धान्याच्या काळ्या बाजाराला रोखण्यासाठी पुरवठा शाखेची यंत्रणाही तोकडी पडते आहे. गरिबांचे पोट भरण्यासाठी शासन देत असलेल्या धान्यावर काळा बाजार करणाऱ्या माफियांची टोळी थेट यंत्रणेला आव्हान देत आहे..पॉलिश करणारे ब्रॅण्डतालुक्यातील काही स्वस्त धान्य दुकानदार आणि त्यांची दलाली करणाऱ्यांचे रॅकेट सक्रिय आहे. लाभार्थ्यांचा अंगठा ई-पॉस मशिनवर घेऊन त्यांना धान्य आले नाही किंवा साठा संपला आहे, अशी उत्तरे देऊन घालवतात..त्यामुळे राहिलेले धान्य काळाबाजाराने विक्री केले जाते. मध्यरात्री ट्रकमधून खासगी गिरण्यांमध्ये किंवा कर्नाटकच्या सीमेवर पाठवले जाते. तिथे ते धान्य पॉलिश करून महागड्या ब्रॅण्डच्या गोण्यांमध्ये भरून पुन्हा खुल्या बाजारात विकले जात आहे..दोषींवर कठोर कारवाई कधी?धान्याच्या काळ्या बाजारास बळ देणाऱ्यात काही अधिकाऱ्यांसह राजकीय वरदहस्त आहे. तो काळाबाजार करण्यासाठी दलालांची निर्मिती केली जाते. अनेकदा सरकार मान्य स्वस्त धान्य दुकानांची तपासणी झाल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, प्रत्यक्षात ती कागदावरच राहते. त्यामुळे असा काळा बाजार करणारे नेहमी डोके वर काढत असतात. असा कोणी सापडल्यास त्यांचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याची गरज आहे..धान्य काळ्या बाजारातील सत्यसरकार मान्य स्वस्त दुकानाचे धान्य कमी भावात विकत घेतात. त्यावर प्रक्रिया करून तोच माल परत विकतात.महामार्गावरून मध्यरात्रीनंतर छुप्या पद्धतीने धान्याची काळ्या बाजारात विक्रीसरकार मान्य स्वस्त दुकानदार आणि व्यापारी यांच्यात दलाली करणारे एजंटही धान्य खरेदी करतात.आत्तापर्यंत अटक झालेल्यात प्रामुख्याने ट्रक चालक, क्लीनर आणि धान्य मालकाचा समावेशधान्य दुकानदार, दलाल आणि अवैध साठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवरही कारवाईज्या गोदामात धान्य सापडेल, त्या गोदाम मालक आणि वाहतूकदारावर कारवाई झाली आहे.