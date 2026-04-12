Jaykumar Gore: कटगुणमध्ये महात्मा फुलेंचे भव्य स्मारक उभारणार: मंत्री जयकुमार गोरे,आठ वर्षांपूर्वी मला डावलले...

पुसेगाव : महात्मा फुले यांचे आचार आणि विचार आपल्या सर्वांसाठी मार्गदर्शक आहेत. त्यांच्या मूळ गावी कटगुण येथे स्मारक उभारण्याच्या आजपर्यंत फक्त चर्चाच झाल्या. मात्र, आम्ही कटगुणचे नाव जगाच्या नकाशावर अभिमानाने घेतले जाईल, असे स्मारक उभारण्याचा संकल्प केला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी तशी घोषणा केली आहे. ग्रामविकास विभागानेही हालचाली गतिमान केल्या असल्याने कटगुण येथे महात्मा फुलेंचे स्मारक उभारणार असल्याचे प्रतिपादन ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले. .कटगुण (ता. खटाव) येथे महात्मा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्रिया शिंदे, भीमराव पाटील, जिल्हा परिषदेच्या सभापती लता कर्णे, भरत मुळे, प्रांताधिकारी उज्ज्वला गाडेकर, तहसीलदार बाई माने आदी उपस्थित होते..मंत्री गोरे पुढे म्हणाले, ''पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशभर विविध कार्यक्रम आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही नायगाव येथे क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे भव्य स्मारक उभारत आहोत. .आता कटगुण येथेही महात्मा फुलेंचे स्मारक होणार असल्याने ही दोन गावे जगाच्या नकाशावर अभिमानाने जाणार आहेत. महात्मा फुलेंच्या स्मारकासाठी कटगुणकर ग्रामस्थांनी दहा एकर जागा उपलब्ध करून द्यावी. त्यासाठी बाजारभावापेक्षा अधिक पट मोबदला शासन देण्यास तयार आहे.''.आठ वर्षांपूर्वी मला डावलले...मी आमदार झाल्यावर सुरुवातीची सात, आठ वर्षे मला कटगुणच्या कार्यक्रमाला डावलले जात होते. तेव्हाच्या जिल्हा परिषद सत्ताधाऱ्यांना मी येथे येऊ नये असे वाटायचे. काळाचा महिमा असतो हे त्यांना माहीत नसावे. आता मी कटगुणच्या कार्यक्रमाला आमच्या झेडपीच्या अध्यक्षांनाच घेऊन आलो आहे. मी शब्द दिल्याप्रमाणे येथे भव्य स्मारक उभारले जाणार आहे, त्यासाठी लागेल तितका निधी देणार असल्याचेही मंत्री गोरेंनी सांगितले.