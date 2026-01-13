सातारा : मराठा साम्राज्याची राजधानी असलेल्या साताऱ्याचा मानबिंदू असणाऱ्या अजिंक्यतारा किल्ल्यावर सोमवारी साताऱ्याचे संस्थापक छत्रपती शाहू महाराज यांचा राज्याभिषेक दिन अर्थात सातारा स्वाभिमान दिवस जल्लोषात साजरा करण्यात आला आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून याठिकाणी हा कार्यक्रम होत आहे. .माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.राज्याभिषेक दिनाच्या औचित्याने किल्ल्यावरील राजसदर, मुख्य दरवाजा व इतर परिसर सुशोभित करण्यात आला होता. सुरुवातीस किल्ल्याचा मुख्य दरवाजा ते मंगळाई मंदिर असा छत्रपती शाहू महाराज यांच्या प्रतिमेचा पालखी सोहळा काढण्यात आला. .यात जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, नगराध्यक्ष अमोल मोहिते, माजी उपाध्यक्ष जयेंद्र चव्हाण, डॉ. संदीप महिंद, राजेंद्र चोरगे, नगरसेवक सागर पावसे, माजी नगरसेवक शेखर मोरे-पाटील, रेणू येळगावकर, सागर भोसले, कन्हय्यालाल राजपुरोहित, संयोजन समितीचे दीपक प्रभावळकर, समिती अध्यक्ष सुदाम गायकवाड यांच्यासह विविध मान्यवर सहभागी झाले होते..याठिकाणी ढोलताशांचा गजर तसेच सनई चौघाड्याचा निनाद करण्यात आला. यावेळी देण्यात येणाऱ्या घोषणांमुळे संपूर्ण अजिंक्यतारा परिसर दणाणून निघाला होता. याचठिकाणी गुरुकुलच्या विद्यार्थ्यांनी पालखी सोहळ्यास मानवंदना दिली..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!. मिरवणुकीनंतर पालखी सोहळा राजसदर येथे आला. याठिकाणी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या प्रतिमेस उपस्थितांनी अभिवादन करत जयजयकार केला. याच अनुषंगाने याठिकाणी विविध कार्यक्रमांचेही आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमांमुळे तसेच शेकडो जणांनी दिलेल्या घोषणांमुळे अजिंक्यतारा किल्ला दणाणून गेला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.