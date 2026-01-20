सातारा

Satara News: नागठाण्यात प्रभू श्रीरामांचा जयघोष; गुलालाच्या उधळणीत रथोत्सव, शिवेंद्रसिंहराजेंसह मनोज घोरपडेंची उपस्थिती!

Maharashtra village Rathotsav celebration: नागठाण्यात श्रीराम रथोत्सवाची धूम, भक्तिरसात रंगला जयघोष
Shivendraraje Bhosale and Manoj Ghorpade attend.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
काशीळ, : नागठाणे (ता. सातारा) येथील आराध्य श्रीराम रथोत्सव उत्साहात झाला. यावेळी ‘प्रभू रामचंद्र की जय’चा जयघोष, ढोल- ताशांचा निनाद व गुलालाच्या उधळणीत येथील रामरथ यात्रा मार्ग भक्तिरसात रंगून गेला होता.

