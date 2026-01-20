Satara News: नागठाण्यात प्रभू श्रीरामांचा जयघोष; गुलालाच्या उधळणीत रथोत्सव, शिवेंद्रसिंहराजेंसह मनोज घोरपडेंची उपस्थिती!

काशीळ, : नागठाणे (ता. सातारा) येथील आराध्य श्रीराम रथोत्सव उत्साहात झाला. यावेळी ‘प्रभू रामचंद्र की जय’चा जयघोष, ढोल- ताशांचा निनाद व गुलालाच्या उधळणीत येथील रामरथ यात्रा मार्ग भक्तिरसात रंगून गेला होता..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...आज सकाळी प्रभू श्रीराम, लक्ष्मण व सीतामातेच्या मूर्तींचे विधिवत पूजन करण्यात आले. नागठाणे येथील अजिंक्य व्यासपीठासमोर श्रीराम रथ पुष्पमालांनी सजवून दिमाखात उभा होता. दुपारी १२ च्या दरम्यान सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार मनोज घोरपडे, अजिंक्यतारा कारखान्याचे अध्यक्ष यशवंत साळुंखे, उद्योजक नरेंद्र बाकले, चंद्रकांत जाधव, श्रीराम कुलकर्णी आदी मान्यवरांच्या हस्ते रथाचे पूजन करण्यात आले..यावेळी अजिंक्यतारा सूतगिरणीचे उपाध्यक्ष अजित साळुंखे, बाजार समितीचे सभापती विक्रम पवार, बाळकृष्ण साळुंखे, नागठाणेच्या सरपंच डॉ. रूपाली बेंद्रे, उपसरपंच अनिल साळुंखे, तानाजी नलवडे, नंदकुमार नलवडे, संतोष साळुंखे, बोरगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदीप वाळवेकर, श्रीरंग गोरे, विष्णू साळुंखे, उद्योजक नितीन साळुंखे, तसेच श्रीराम देवस्थान ट्रस्टचे पदाधिकारी, सर्व ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थ उपस्थित होते. भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष धैर्यशील कदम व सागर पाटील यांनी रथमार्गावरच दर्शन घेतले..नागठाण्यासह परिसरातील श्रीराम भक्तांनी मंदिरासमोर मोठी गर्दी केली होती. रथाचे पूजन केल्यानंतर अजिंक्य व्यासपीठ चौकातून रथयात्रेस सुरुवात झाली. यावेळी ग्रामस्थ रथ ओढत होते. तसेच ‘प्रभू श्री रामचंद्र की जय’च्या जयघोषाने सारे वातावरण भक्तिमय होऊन गेले..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.रथयात्रा मारुती मंदिर चौक, दत्त मंदिर, शासकीय रुग्णालयमार्गे स्टॅण्ड चौकातून सायंकाळी उशिरा बाजार पटांगणावर येऊन थांबली. रथसप्तमीपर्यंत परिसरातील भाविकांना आता येथेच दर्शन मिळणार आहे. रथयात्रेसाठी नागठाणे ग्रामपंचायत, श्रीराम देवस्थान ट्रस्ट तसेच ग्रामस्थांनी परिश्रम घेतले. बोरगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदीप वाळवेकर यांच्या देखरेखीखाली पोलिसांनी चोख बंदोबस्त व वाहतूक सुरळीत ठेवली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.