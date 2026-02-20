Satara News: हजारोंच्या उपस्थितीत साताऱ्यात शिवजागर; मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या हस्ते महाआरती, डोळे दिपवणारी फटाक्यांची आतषबाजी!

सातारा: ढोल-ताशांचा गजर, तुतारीच्या वादनाने भारावलेले वातावरण अन् भगवे ध्वज हातात घेऊन उत्साहात सहभागी झालेल्या शिवभक्तांच्या उपस्थितीत येथे आज शाही मिरवणूक झाली. या मिरवणुकीत हत्ती, उंट, घोड्यांचा सहभाग, मावळ्यांच्या पारंपरिक वेशभूषा व उज्जैन येथील वैशिष्ट्यपूर्ण वांद्यामुळे मिरवणुकीला भव्यदिव्य स्वरूप आले. पोवई नाका येथे हजारोंच्या उपस्थितीत सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या हस्ते शिवरायांची महाआरती झाली. या वेळी उपस्थितांचे डोळे दिपवणारी फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली..मंत्री नितीन गडकरींचे सोलापूरला गिफ्ट! भुरीकवठे-वागदरी-अक्कलकोट-नागणसूर-तोळणूर महामार्गासाठी ३५३ कोटी; ४७ किमीचा रस्ता आता होणार १२ मीटरचा...शिवजयंतीनिमित्त येथील शिवजयंती महोत्सव समिती आणि पालिका यांच्या वतीने राजवाडा ते पोवई नाका अशी शाही मिरवणूक काढली. राजवाडा येथे मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास अभिवादन केले. त्यावेळी नगराध्यक्ष अमोल मोहिते, उपाध्यक्ष ॲड. दत्तात्रय बनकर यांच्यासह नगरसेवक, नगरसेविका, तसेच शिवप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यानंतर ढोल-ताशांच्या गजरात मिरवणुकीस प्रारंभ झाला..\rया मिरवणुकीच्या अग्रभागी असलेला हत्ती मोठ्या डौलाने राजपथावरून मार्गक्रमण करत होता. त्यापाठोपाठ घोड्यावर आणि उंटावर पारंपरिक वेशभूषेत मुले-मुली विराजमान झाले होते. टाळ-मृदंगाच्या गजरात बालवारकरी, हलगी वादक मिरवणूक मार्गावरून पुढे सरकत होते. या वेळी अघोरी नृत्य (तांडव नृत्य) पाहण्यासाठी राजपथावर नागरिकांची दुतर्फा गर्दी झाली होती. या कलाकारांकडून महादेवाचा गजर केला जात होता..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...राजपथावरून निघालेली मिरवणूक कमानी हौदमार्गे शेटे चौक, पोलिस मुख्यालयमार्गे पोवई नाक्यापर्यंत काढण्यात आली. पोवई नाका येथे मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांची महाआरती झाली. या वेळी हजारो शिवभक्तांनी शिवरायांचा जयघोष केला. फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.