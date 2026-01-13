MP Nitin Patil: दोन्ही राष्ट्रवादीने एकत्र लढण्याची कार्यकर्त्यांची भावना: खासदार नितीन पाटील, राजकारण फिरू लागलं पैशाच्या भोवती!

सातारारोड : दोन्ही राष्ट्रवादींनी एकत्र येऊन जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीला सामोरे जावे, अशी भावना जिल्ह्यातील कार्यकर्ते माझ्याजवळ व्यक्त करत आहेत. येणारी निवडणूक ही कार्यकर्त्यांची आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या भावनेचा आदर ठेवून निश्चितपणे त्या पद्धतीने प्रयत्न केले जातील, असे प्रतिपादन खासदार नितीन पाटील यांनी केले..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.नांदगिरी (ता. कोरेगाव) येथे खासदार पाटील यांच्या फंडातून १५ लाखांच्या सभागृहाच्या कामासह विविध विकासकामांचे भूमिपूजन झाले. त्यानिमित्त आयोजित कृतज्ञता, सत्कार सोहळा व स्नेहमेळाव्यात खासदार पाटील बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष शिवाजीराव महाडिक, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब सोळसकर, किसन वीर कारखान्याचे संचालक संदीप चव्हाण, सचिन जाधव, संजय फाळके, सचिन साळुंखे, सुशीला जाधव, अरविंद कदम, सीमा जाधव, .श्रीमंत नि. झांजुर्णे, विकास साळुंखे, श्रीमंत स. झांजुर्णे, संजना जगदाळे, राजेंद्र भोसले, किशोर फाळके, नाना भिलारे, अजय कदम, तुकाराम वाघ, प्रताप कुमुकले, राहुल साबळे, सोपानराव जाधव, शंकरराव माने, निवृत्ती गुजर, शामराव चतुर, पंढरीनाथ शिंदे, राजेंद्र चतुर, श्रीमंत कदम, निवृत्ती सपकाळ, प्रकाश चतुर, अशोक खिरवले, नानासाहेब चतुर, शिवाजी वाघ, हिम्मत चतुर, विशाल गुजर, श्रीरंग पवार, अर्जुन कदम, शंकर जाधव, श्रीरंग शिंदे, वसंतराव जाधव आदी उपस्थित होते..खासदार नितीन पाटील म्हणाले, ‘‘यशवंतराव चव्हाण, किसन वीर यांनी जिल्ह्यात कार्यकर्त्यांचे जाळे तयार केले. त्यामध्ये विलासराव पाटील उंडाळकर, प्रतापराव भोसले, शंकरराव जगताप, लक्ष्मणराव पाटील, केशवराव पाटील, पी. डी. पाटील अशा अनेक नेत्यांचा व कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. या तालुक्यात मातब्बर घराणी असतानाही शंकररावअण्णा यांच्यासारखे नेते २५ वर्षे आमदार राहिले, ही किमया यशवंतराव चव्हाण, किसन वीर यांनी केलेली जडणघडण व या जिल्ह्यात, तालुक्यात निर्माण केलेल्या संस्कृतीचे द्योतक आहे. .Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.मात्र, अलीकडच्या काही वर्षांत राज्यातील, जिल्ह्यातील, तालुक्यातील चित्र बघितले, तर राजकारण पैशाच्या भोवती फिरू लागले आहे. लाचार होऊ लागलेले कार्यकर्ते समाजाला काय दिशा देणार, हा प्रश्न आहे. यावेळी शिवाजीराव महाडिक, बाळासाहेब सोळसकर आदींनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.