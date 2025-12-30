सातारा

Shambhuraj Desai: कार्यकर्त्यांना डिवचल्यास करेक्ट कार्यक्रम करणार: पालकमंत्री शंभूराज देसाई; विराेधकांना काय इशारा दिला?

Maharashtra politics Reaction on Workers Provocation: शंभूराज देसाईंचा विरोधकांना इशारा: कार्यकर्त्यांना डिवचल्यास करेक्ट कार्यक्रम
shambhuraj Desai

shambhuraj Desai

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ढेबेवाडी : ‘‘देसाई गटात प्रवेश करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी कुणाला घाबरायचे कारण नाही. माझी सर्व ताकद तुमच्या पाठीशी आहे. कार्यकर्ता जर धाडसाने निर्णय घेत असेल, तर नेता म्हणून दहा पावले पुढे यायला मी तयार आहे. माझ्या कार्यकर्त्यांना कुणी डिवचण्याचा प्रयत्न केला, तर तुमचा करेक्ट कार्यक्रम झाला म्हणूनच समजा. माझ्याकडे असे इंजेक्शन आहे जे टोचल्यावर दुखत नाही, परिणाम झाल्यावरच कळतं,’ अशा शब्दात पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी इशारा दिला.

Loading content, please wait...
Satara
political
workers
Warning
Shambhuraj Desai
Party
district
Maharashtra Politics
Guardian Minister

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com