Shambhuraj Desai: कार्यकर्त्यांना डिवचल्यास करेक्ट कार्यक्रम करणार: पालकमंत्री शंभूराज देसाई; विराेधकांना काय इशारा दिला?

ढेबेवाडी : ''देसाई गटात प्रवेश करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी कुणाला घाबरायचे कारण नाही. माझी सर्व ताकद तुमच्या पाठीशी आहे. कार्यकर्ता जर धाडसाने निर्णय घेत असेल, तर नेता म्हणून दहा पावले पुढे यायला मी तयार आहे. माझ्या कार्यकर्त्यांना कुणी डिवचण्याचा प्रयत्न केला, तर तुमचा करेक्ट कार्यक्रम झाला म्हणूनच समजा. माझ्याकडे असे इंजेक्शन आहे जे टोचल्यावर दुखत नाही, परिणाम झाल्यावरच कळतं,' अशा शब्दात पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी इशारा दिला. ढेबेवाडी येथे मंद्रुळकोळे जिल्हा परिषद गटातील कार्यकर्त्यांचा संवाद मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी सणबूर (ता. पाटण) येथील माजी उपसरपंच आणि सरपंच परिषदेचे उपाध्यक्ष संदीप जाधव यांनी कार्यकर्त्यांसह शिवसेनेत प्रवेश केला. मंत्री देसाई म्हणाले, ''ज्यांच्या हातात काही नाही तेच जनतेला केवळ आश्वासने देतात आणि ज्यांच्या हातात सत्ता, पद आहे ते करून दाखवतात. पाटण तालुक्यात आठ जिल्हा परिषद गट आहेत; परंतु माझे बारकाईने लक्ष फक्त मंद्रुळकोळे गटावरच आहे, बारकाईने या शब्दाखाली आताच अंडरलाईन करून ठेवा कारण इथे करेक्टच कार्यक्रम होणार आहे. कुणी मला काहीही बोलू द्यात, बोलण्यानं भोकं पडत नाहीत. लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांची शिकवण, विचार माझ्या पाठीशी आहे. मुंबईत असतानाही मतदार संघावर माझे घारीसारखे लक्ष असते. पाटण तालुक्यात केलेला कोट्यवधीचा विकास घेऊनच आपल्याला निवडणुकीत जनतेपुढे जायचे आहे आणि आजच्या मेळाव्यातील उपस्थिती आणि उत्साह हाच निवडणुकीचा निकाल आहे.'' युवा नेते रणजित पाटील, मनोज मोहिते, सुरेश जाधव यांनी मनोगत व्यक्त केले. संतोष गिरी, विजय पवार, हणमंत पवार, नितीन काळे, दिलीप जानुगडे, सरपंच भाग्यश्री पाटील, रूपाली पाटील, भारती विभूते, मनोज पाटील, जोतिराज काळे, अंकुश महाडिक, नानासाहेब साबळे, शिवाजी शेवाळे, विकास गिरिगोसावी, टी. डी. जाधव, सर्जेराव जाधव, आप्पासाहेब मगरे, सचिन जाधव आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. रणजित पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. एकनाथ जाधव यांनी आभार मानले. संजय लोहार यांनी सूत्रसंचालन केले.