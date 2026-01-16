सातारा

Shivendraraje Bhosale: पालकमंत्र्यांनी चर्चेसाठी पुढाकार घ्‍यावा: मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, एकमत झाले तर ठिक, अन्‍यथा सर्वच स्‍वबळावर!

Maharashtra local elections consensus vs solo contest: पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेतल्यास निवडणुकीत एकमताची शक्यता: शिवेंद्रराजे
Shivendraraje Bhosale

Shivendraraje Bhosale

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : जिल्‍हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीबाबत पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन सर्वांशी एकत्र बोलावे. त्‍यातून चर्चा होईल. एकमत झाले तर ठिक. नाहीतर सर्वच पक्ष स्‍वबळावर लढतील अशी भूमिका सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आज स्‍पष्‍ट केली.

Loading content, please wait...
Satara
political
Warning
district
Shivendraraje Bhosale
Maharashtra Politics
Guardian Minister
Mahayuti alliance

Related Stories

No stories found.