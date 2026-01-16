सातारा : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीबाबत पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन सर्वांशी एकत्र बोलावे. त्यातून चर्चा होईल. एकमत झाले तर ठिक. नाहीतर सर्वच पक्ष स्वबळावर लढतील अशी भूमिका सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आज स्पष्ट केली. .Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीबाबत आमचा विचार केला गेला नाही, तर आम्ही स्वबळावर लढू असे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी म्हटल्याचे पत्रकारांनी विचारल्यावर शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, ‘‘ते पालकमंत्री आहेत. त्यांनी पुढाकार घेऊन सर्वांना एकत्र बोलावे. एकमत झाले नाही तर सर्वच पक्ष स्वबळावर लढतील. आमचे वरिष्ठही आम्हाला सूचना करतील.’’आम्ही भाजप म्हणूनच सातारा पालिकेचा कारभार सांभाळत आहे. इथं कोणतीही आघाडी वगैरे नाही. खासदार उदयनराजे देतील तेच नाव उपाध्यक्षपदासाठी सर्वानुमते मान्य होईल, तसेच विविध विषयांच्या सभापतिपदाच्या निवडीत वाटाघाटीचा प्रश्नच उद्भवत नाही..स्वीकृत नगरसेवक पदाबाबतही जुने- नवे कार्यकर्ते सर्वजणच इच्छुक आहेत, असे समजते. आम्हा दोघांना भेटतात, त्या वेळी आम्हालाही समजते कोण इच्छुक आहेत. या निवडीही योग्यच होतील, असा विश्वासही श्री. भोसले यांनी व्यक्त केला..नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांच्या कक्षात शिवेंद्रसिंहराजेंनी पत्रकारांच्या प्रश्नांवर उत्तरे दिली. त्या वेळी नगराध्यक्ष मोहितेंसह विविध प्रभागांतील नगरसेवक, कार्यकर्ते उपस्थित होते. उपाध्यक्षपद, तसेच विविध विषयांच्या सभापतिपदी निवडी एकमतानेच होतीलच असे शिवेंद्रसिंहराजेंनी स्पष्ट करत उदयनराजे उपाध्यक्षपदाच्या नावावर शिक्कामोर्तब करतील. दरम्यान, अपक्ष सदस्यांनी भाजपला सहकार्य केले असले, तरी पहिल्यांदा भाजपच्या सदस्यांना पदासाठी प्राधान्य द्यावे, असे माझे वैयक्तिक मत आहे, असे सांगितले..माणुसकीला सलाम! कृष्णा नदीत उडी घेतलेल्या नवविवाहितेला जीवदान; कऱ्हाडमध्ये युवकांनी लावली प्राणाची बाजी, थरारक घटना...भाजप जातीयवादी पक्ष नाहीमंत्री आमदार मकरंद पाटील यांनी एका सभेत जातीयवाद्यांना बाजूला ठेवा अशी टीका भाजपवर केली. या प्रश्नावर उत्तर देताना भाजप हा जातीयवादी पक्ष नाही. असं असते तर साताऱ्यातून आम्ही फिरोज पठाणला आणि लातूर येथून सात मुस्लिम समुदायामधील उमेदवारांना संधी दिली नसती. भाजपमध्ये सर्व जाती धर्मातील कार्यकर्ते आहेत. पक्ष त्यांना वेळोवेळी संधी देत असतो, असेही शिवेंद्रसिंहराजेंनी नमूद केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.