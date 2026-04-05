Jaykumar Gore: ‘प्लॅन डी’ असता, तर चित्र वेगळे असते: ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे; त्यांना सदस्य संभाळता येत नाहीत!

सातारा : जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी निवडीत ज्यांना आपले सदस्य संभाळता येत नाहीत, त्यांंनी राजकारणावर चर्चा करू नये. ते सदस्य मनापासून भाजपसोबत आले आहेत. विराज शिंदे कोणाचे, कर्णेताई कोणाच्या? असा प्रश्न करून आमचा प्लॅन ए, बी, सी एक्झिक्युट झाला; पण प्लॅन डी एक्झिक्युट झाला असता, तर वेगळे चित्र दिसले असते, असे ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले. .Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्ग सातारा जिल्ह्यातून जाणार; राज्य शासनाची सुधारित आखणीला मंजुरी, नेमका कसा असेल मार्ग...जिल्हा परिषदेच्या सभापती निवडीनंतर पत्रकारांनी ग्रामविकासमंत्री गोरे यांच्याशी संवाद साधला. आता कुठे सभापती निवडी झाल्या अजून पाच वर्षे बाकी आहेत, असा इशारा शंभूराज देसाई यांनी दिला आहे. याबाबत मंत्री गोरे यांना विचारले असता ते म्हणाले, ''आम्ही सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाणार आहोत. .यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचाराने जिल्हा परिषदेत लोकाभिमुख कारभार होईल. आजपर्यंत त्यांनी आमच्यावर आरोप करायचे आणि धमकी ही त्यांनीच द्यायची. हे धमकी देण्याचे काम सातत्याने त्यांच्याकडून सुरू आहे. आम्ही बघायलाच बसलो आहे, कोणतीही अडचण नाही.''.बहुमतासाठी राष्ट्रवादीचे सदस्य फोडून सभापतिपदे मिळवली, अशी टीका शंभूराज देसाईंनी केली आहे, यावर मंत्री गोरे म्हणाले, ''ज्यांना आपली लोक संभाळता येत नाहीत. त्यांंनी राजकारणावर चर्चा करू नये. ते मनापासून आमच्यासोबत आले आहेत.''.Pune Airport News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! चार नव्या शहरांसाठी पुण्याहून उड्डाण; उन्हाळी हंगामात १५ नवीन स्लॉटना मंजुरी...शक्तिपीठ महामार्ग माण, खटावमधून जात आहे, याविषयी मंत्री गोरे म्हणाले, ''या नवीन आखणीला कॅबिनेटची मान्यता मागील दोन महिन्यांपूर्वी मिळाली आहे. एमएसआरडीशीकडून शक्तिपीठ महामार्गाची आखणी झाली असून, हा महामार्ग उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी मला माहिती नाही, म्हणणे चुकीचे आहे.''