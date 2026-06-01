Satara Weather: पावसाने आणला गारवा, पण गारपिटीने हिरावला शेतकऱ्यांचा घास; खटावमध्ये पिकांचे मोठे नुकसान

पुसेगाव : खटाव तालुक्याच्या उत्तर भागातील डिस्कळ, शिंदेवाडी, नवलेवाडी, ललगुण, बुध परिसरात वाऱ्यासह मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. सायंकाळच्या सुमारास गारांसह पडलेल्या मुसळधार पावसाने येरळा नदीलाही पुरासारखी स्थिती झाली. या पावसाने वातावरणात गारवा आणला असला तरी गारा आणि वादळी वाऱ्याच्या तीव्रतेमुळे काही भागात भाजीपाला, बारमाही तसेच चारा पिकांसह फळबागांचे नुकसान झाले आहे..सकाळपासूनच या भागात प्रचंड उकाडा जाणवत होता. दुपारी आकाशात ढग जमा होण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर चार ते सात वाजण्याच्या दरम्यान जोरदार वाऱ्यासह पावसाने हजेरी लावली. काही भागात विजांच्या कडकडाटासह ढगफुटीसदृश पाऊस झाला, तर काही ठिकाणी गारांचा मुसळधार पाऊस पडला. या वादळी पावसामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला तरी भाजीपाला पिकांचे नुकसान झाल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली..खटाव तालुक्याच्या उत्तर भागात मागील काही दिवसांपासून पाणी टंचाईचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या पावसामुळे आगामी खरीप हंगामासाठी हा पाऊस लाभदायी ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पावसामुळे शेतजमिनीत ओलावा निर्माण झाला असून विहिरी, शेततळी आणि ओढ्यांमध्ये पाण्याची आवक वाढणार आहे. यामुळे खरीप पेरणीपूर्व मशागतीच्या कामांना गती मिळणार आहे. तसेच पावसामुळे तापमानात घट झाल्याने जमिनीतील आर्द्रता टिकून राहण्यास मदत होणार आहे..पालेभाज्यांना फटका, ऊसही आडवाया पावसाने विशेषतः टोमॅटो, वांगी, मिरची तसेच पालेभाज्यांना फटका बसला असून, जोरदार वाऱ्यामुळे उसाची पिके अनेक ठिकाणी आडवी झाली आहेत. दरम्यान, वातावरणातील उकाड्यापासून नागरिकांना दिलासा मिळाला असला तरी काही शेतकऱ्यांकडून नुकसानीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.