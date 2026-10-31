Harshada Deshmukh Jadhav: पदवीधर, बेरोजगारांच्या प्रश्नांसाठी विधान परिषदेत आवाज उठवणार; हर्षदा देशमुख-जाधव यांची ग्वाही

सातारा : पदवीधर, बेरोजगारांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असून, ते मार्गी लावण्यासाठी विधान परिषदेत सातत्याने आवाज उठवणार आहे, अशी ग्वाही पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या नवनिर्वाचित आमदार हर्षदा देशमुख- जाधव यांनी आज राष्ट्रवादी भवनात झालेल्या सत्कार सोहळ्यात दिली. आमदार झाल्यानंतर हर्षदा देशमुख यांचे जिल्ह्यात आगमन झाले. त्यानंतर राष्ट्रवादी भवनात त्यांचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला. .Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.पुणे मतदारसंघात महाविकास आघाडीच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची एकजुटीने आपल्यालाही संधी मिळाली. पदवीधरांनी माझ्यावर मोठा विश्वास दाखवला आहे. बेरोजगारीसह विविध प्रलंबित प्रश्नांवर पोटतिडकीने आवाज उठवणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मिळालेल्या संधीचे सोने करणार असल्याचे हर्षदा देशमुख- जाधव यांनी सांगितले..बाळासाहेब पाटील म्हणाले, ‘‘पक्षाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एकजुटीने काम केल्यामुळे हर्षदा देशमुख यांचा विजय सोपा झाला. पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी जिल्ह्यात पक्षाची ताकद वाढवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत.’’ प्रवीण धसके यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी प्रभाकर देशमुख, मानसिंगराव जगदाळे, देवराज पाटील, राजेश पवार, स्वप्नाली फडतरे, नितीन शिंदे, सुवर्णा पाटील, अर्चना देशमुख, नरेश देसाई, प्रवीण धसके, .राजकुमार पाटील, गोरखनाथ नलवडे, विक्रमसिंह फडतरे, सचिन गोगावले, समीर घाटगे, अतुल शिंदे, शफिक शेख, किरण चौधरी, तेजपाल वाघ, सुरेश पार्टे, नागेश साळुंखे, समिंद्रा जाधव, संजना जगदाळे, मेघा नलावडे, नलिनी जाधव, उषा जाधव, प्रज्ञा गायकवाड, श्वेता काळंगे, शुभांगी निकम, सनी आवळे, उमेश देशमुख, सुनील काळेकर, युवराज पवार, नवनाथ साबळे, तेजस्विनी केसरकर, पूजा बनसोडे उपस्थित होते..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.महापुरुषांच्या पुतळ्यांना अभिवादन...राष्ट्रवादी भवनातील सत्कारानंतर आमदार हर्षदा देशमुख- जाधव यांनी पोवई नाक्यावर रॅलीने येऊन छत्रपती शिवाजी महाराज, यशवंतराव चव्हाण, किसन वीर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन केले. रयत शिक्षण संस्थेत जाऊन तेथे कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. त्यानंतर शाहू चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, अण्णा भाऊ साठे, लहुजी वस्ताद आणि गोल बागेतील प्रतापसिंह महाराज यांच्या पुतळ्यास अभिवादन केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.