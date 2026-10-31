Maan Khatav Politics: जयाभाऊंच्या बालेकिल्ल्यात माहेरच्या लेकीची एंट्री; हर्षदा देशमुख-जाधव यांच्या विजयाने माण-खटावमध्ये नवी राजकीय चर्चा?

सातारा : राज्याच्या सत्तेत ग्रामविकास मंत्रिपदाची महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळणारे आमदार जयकुमार गोरे यांच्या माण-खटाव मतदारसंघात आता नव्या राजकीय घडामोडींची चर्चा सुरू झाली आहे. पुणे पदवीधर मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या उमेदवार म्हणून विजयी झालेल्या हर्षदा देशमुख-जाधव यांचे माहेर माण तालुक्यातील लोधवडे. विजयाच्या जल्लोषानंतर माहेरच्या भेटीत त्यांचे झालेले जंगी स्वागत आणि खुल्या जीपमधून त्यांनी केलेल्या राजकीय शैलीतील कृतीमुळे स्थानिक राजकारणात चर्चांना उधाण आले आहे. हर्षदा यांचा हा विजय केवळ पदवीधर मतदारसंघापुरता मर्यादित राहणार की माण-खटावच्या राजकीय समीकरणांवरही त्याचे पडसाद उमटणार, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. त्यामुळे ‘जयाभाऊंच्या बालेकिल्ल्यात माहेरच्या लेकीची राजकीय सक्रियता वाढणार का?’ याकडे जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.हर्षदा देशमुख-जाधव यांचे माहेर माण तालुक्यातील लोधवडे. त्यांचे वडील प्रभाकर देशमुख हे माजी सनदी अधिकारी. त्यामुळे प्रशासकीय आणि शैक्षणिक वातावरणात त्यांची जडणघडण झाली. त्यांचा जन्म पंढरपूर येथे झाला. मुंबईतील सेंट कोलंबा गर्ल्स हायस्कूलमध्ये त्यांचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण झाले. त्यानंतर पुण्यातील विश्वकर्मा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून त्यांनी अभियांत्रिकीची पदवी घेतली. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ब्रिटनमधील क्रॅनफिल्ड विद्यापीठातून फायनान्स अँड मॅनेजमेंट विषयातही पदव्युत्तर पदवी संपादन केली..माण तालुका म्हटला की दहिवडी, म्हसवड, खटाव, वडूज, निमसोड, मायणी यांसारखी गावे आणि तेथील शैक्षणिक संस्था डोळ्यांसमोर येतात. या भागातील अनेक विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण घेत प्रशासकीय सेवेत आपला ठसा उमटवला आहे. त्यामुळे माणला अधिकाऱ्यांचा तालुका म्हणूनही ओळखले जाते. अशा तालुक्यातील माहेर असलेल्या हर्षदा यांचा शिक्षणप्रवास मात्र मुंबई, पुणे ते ब्रिटन असा राहिला. वडिलांप्रमाणे प्रशासकीय सेवेत जाण्याऐवजी त्यांनी शिक्षण आणि व्यवस्थापन क्षेत्राचा अनुभव घेत सार्वजनिक जीवनाचा मार्ग निवडला. आता पुणे पदवीधर मतदारसंघातून विधान परिषदेत पोहोचल्याने त्यांच्या राजकीय प्रवासाला नवे वळण मिळाले आहे.पुणे पदवीधर मतदारसंघातून विजय मिळवल्यानंतर हर्षदा देशमुख-जाधव पहिल्यांदाच माहेरी आल्या. लोधवडे गावात त्यांच्या स्वागतासाठी कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थांनी उत्साहाने तयारी केली होती. गुलालाची उधळण, फटाक्यांची आतषबाजी, मिरवणूक आणि कार्यकर्त्यांचा जल्लोष अशा वातावरणात माहेरच्या लेकीच्या विजयाचा आनंद साजरा करण्यात आला. लोधवडेपासून साताऱ्यापर्यंत त्यांच्या स्वागताची चर्चा होती..हर्षदा यांचे माहेर लोधवडेपुरतेच राहणार की माण-खटावमधील सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग वाढणार, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पदवीधर मतदारसंघातील विजयातून मिळालेला आत्मविश्वास त्या माहेरच्या परिसरात राजकीय ताकद उभी करण्यासाठी वापरणार का, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. माणच्या राजकारणात आतापर्यंत जयाभाऊंच्या नेतृत्वाची चर्चा अधिक होती. आता माहेरच्या लेकीच्या विजयाने हर्षदाताईंचे नावही चर्चेत आले आहे. त्यामुळे ‘जयाभाऊंच्या बालेकिल्ल्यात नवे राजकीय आव्हान उभे राहणार का?’ हा प्रश्न सध्या माण-खटावच्या राजकीय कट्ट्यांवर चर्चिला जात आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.दंड थोपटले, धनुष्य ताणले; हर्षदाताईंच्या स्टाइलची चर्चास्वागत सोहळ्यातील एका दृश्याने मात्र राजकीय चर्चेला आणखी रंग चढवला. खुल्या जीपमधून कार्यकर्त्यांना अभिवादन करताना हर्षदा यांनी दंड थोपटण्याची स्टाइल केली. धनुष्य ताणण्याची आणि हवेत निशाणा साधण्याची कृतीही केली. विजयाच्या आनंदातील ही उत्स्फूर्त कृती होती की त्यातून काही राजकीय संदेश द्यायचा होता, याबाबत आता तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. मात्र, या कृतीचा कोणताही राजकीय अर्थ लावणे सध्या घाईचे ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.