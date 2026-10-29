Harshada Deshmukh: साताऱ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जल्लोष; हर्षदा देशमुख यांच्या विजयानंतर गुलालाची उधळण; कार्यकर्त्यांकडून घोषणाबाजी

सातारा : पुणे पदवीधर मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवार हर्षदा देशमुख-जाधव यांनी विजयी आघाडी घेतल्यामुळे आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी भवनात आनंदोत्सव साजरा केला. त्यानंतर सर्व जण पोवई नाक्यावर आले व त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास अभिवादन करत गुलालाची उधळण व फटाक्याची आतषबाजी करत विजयोत्सव साजरा केला. या वेळी कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या घोषणांनी पोवई नाका परिसर दणाणून गेला..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.पुणे पदवीधर मतदारसंघातील महाविकास आघाडीच्या उमेदवार हर्षदा देशमुख यांनी आघाडी घेत विजयाकडे वाटचाल केली असून, त्यांचा विजय निश्चित झाल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस भवनात पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष केला. या वेळी तुतारीचा निनाद आणि ढोलताशांच्या गजरात, गुलालाची उधळण करीत विजयी जल्लोष केला..त्यानंतर सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते पोवई नाक्यावर आले. तेथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून जल्लोष केला. यावेळी कंदीपेढ्याचेही वाटप करण्यात आले. तसेच महिलांनी मोठ्या प्रमाणात जयघोष केला. हर्षदा देशमुख-जाधव यांच्या विजयी वाटचालीचा आनंद सर्वांच्या चेहऱ्यावर जाणवत होता..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली. या वेळी राष्ट्रवादीच्या प्रदेश सरचिटणीस सुवर्णा पाटील, महिला जिल्हाध्यक्षा अर्चना देशमुख, जिल्हा सरचिटणीस राजकुमार पाटील, युवकचे जिल्हाध्यक्ष समीर घाटगे, पंचायत समिती सदस्य राजेश पवार, नरेश देसाई, प्रवीण धसके, शफिक शेख, गोरखनाथ नलवडे, अतुल भोसले, नागेश साळुंखे, सुनील काळेकर, संगीता साळुंखे, राजेंद्र लवंगारे, सनी आवळे, उषा जाधव, नलिनी जाधव, पूजा बनसोडे, वैशाली जाधव, शुभांगी निकम, तेजस्वीनी केसरकर, निर्मला पाटील, अंजली रजपूत, प्रज्ञा गायकवाड, श्वेता काळंगे, किरण चौधरी, नीलेश जगदाळे, सचिन जाधव आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.