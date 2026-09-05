मसूर : यंदा हरतालिका आणि श्री गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी म्हणजे सोमवारी (ता. १४ सप्टेंबर) आले आहेत. तब्बल २६ वर्षांनंतर असा योग जुळून आल्याची माहिती ज्योतिषतज्ज्ञ देत आहेत. काही ज्योतिष तज्ज्ञांच्या मते, यापूर्वी १९९६ आणि २००० मध्ये सुद्धा एकाच दिवशी हे दोन्ही सण आले होते. .यावेळी हे सण एकाच दिवशी आल्याने आणि तिथीच्या गणनेमुळे यंदाचा गणेशोत्सव दहा किंवा अकरा दिवसांऐवजी बारा दिवसांचा असेल. उत्सवाची सांगता अनंत चतुर्दशीला म्हणजेच २५ सप्टेंबरला होणार आहे..Satara Traffic Diversion : साताऱ्यात रविवारी वाहतुकीत बदल, पहाटे पाच ते सकाळी दहा वाजेपर्यंत पर्यायी मार्गाने प्रवास करण्याचं आवाहन.पंचांगानुसार तृतीया तिथीची सुरुवात १३ सप्टेंबरला सकाळी ७.०८ मिनिटांनी होऊन समाप्ती १४ सप्टेंबरला ७.०६ वाजता होईल. शास्त्राप्रमाणे हरतालिका पूजनासाठी सूर्योदयाला असलेली तृतीया तिथी आवश्यक असून, श्री गणेशाच्या स्थापनेसाठी मध्यान्हाला असलेली चतुर्थी आवश्यक असते. यामुळे दोन्ही पूजा एकाच दिवशी करायच्या आहेत..पंचांगानुसार, तसेच सोशल मीडियानुसार त्यादिवशी सकाळी ७.०६ वाजण्याच्या आधी हरतालिकेची पूजा करावी. त्यासाठी सकाळी ६.२७ ते सकाळी ७.०६ पर्यंतचा मुहूर्त असून, नंतरच मध्यान्हाला श्री गणेशाच्या मूर्तीची स्थापना आणि पूजन करावे, असे सांगितले जात आहे..मुख्य म्हणजे हरतालिकेच्या पूजेसाठी वापरलेली वाळूची मूर्ती आणि पूजेचे साहित्य यांचे विसर्जन केल्यानंतरच गणरायाची स्थापना करावी, असे सांगण्यात येत आहे; पण शास्त्रात असा कुठेही उल्लेख नसल्यामुळे दिवसभरात कधीही हरतालिकेची पूजा करून नेहमीप्रमाणे गणेशपूजन आणि स्थापना करावी, असे ज्योतिष तज्ज्ञांनी सांगितले..जगाचा नकाशा बदलणार; आफ्रिका दिसणार मोठा, युरोप-अमेरिकेचा आकार होणार कमी, भारताचा ठरावाला पाठिंबा?.यावर्षीच्या गणेशोत्सवाचे वेगळेपणदुर्मीळ योग : तब्बल २६ वर्षांनंतर हरतालिका आणि गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी (सोमवार, १४ सप्टेंबर).दीर्घ उत्सव : तिथीच्या गणनेमुळे यंदाचा गणेशोत्सव १० ऐवजी १२ दिवसांचा.विधींचा समन्वय : हरतालिका पूजा आणि गणेशमूर्तीची स्थापना एकाच दिवशी.सांगता : श्री गणेशाचे विसर्जन आणि उत्सवाची सांगता २५ सप्टेंबरला अनंत चतुर्दशीला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.