Jan Arogya Samiti: जनआरोग्य समित्याच व्हेंटिलेटरवर?; पुनर्रचना होऊनही तीन महिन्यांपासून कार्यवाही शून्यच; आरोग्य केंद्रातील सुविधांची कामे ठप्पच

-हेमंत पवारकऱ्हाड: आरोग्य सेवेच्या गुणवत्तेवर देखरेख करण्यासाठी व नागरिकांना उत्तम आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यरत असलेल्या रुग्ण कल्याण समितीसह अन्य समितींची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. त्याला तीन महिन्यांचा कालावधी झाला, तरीही त्या समितींचे कामकाज सुरू झालेले नाही. त्यामुळे आरोग्यसेवा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील खर्च, नवीन सुधारणांवर गंडांतर आले आहे. .MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...आरोग्य विभागामार्फत ग्रामीण, शहरी भागातील नागरिकांना आरोग्य सुविधा दिल्या जातात. त्यांची अंमलबाजवणी करून रुग्णांना सेवा देताना त्या वेळेत व आवश्यक मिळत नाहीत. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरोग्य विभागाने विविध समित्यांची रचना केली आहे. त्याद्वारे त्यावर नियंत्रण ठेवले जाते. .मात्र, त्या समित्यातही तोच-तोचपणा आल्याने त्यांचेही कामकाज परिणामकारक होत नसल्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे त्या समित्यांत बदल करण्यात आले आहेत. नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र व नागरी आरोग्यवर्धिनी केंद्रातील जनआरोग्य समितीत स्थानिक नगरसेवक, आरोग्य समिती अध्यक्ष, स्वयंसेवक प्रतिनिधी, एनजीओ प्रतिनिधी, महिला आरोग्य समितीचे अध्यक्ष, शालेय आरोग्यदूत, दोन प्रतिष्ठित नागरिक, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील समितीत जिल्हा परिषद सदस्य, ग्रामपंचायत आरोग्य समिती सदस्य, उपकेंद्र जनआरोग्य समितीचे अध्यक्ष, स्वयंसेवक, क्षयरोगमुक्त नागरिक, एक किंवा दोन मुलानंतर नसबंदी केलेला पुरुषांचा समावेश आहे. त्या समित्यांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. मात्र, त्या समित्यांचे कामकाज तीन महिने झाले तरीही सुरू झालेले नाही..Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.पंचायत समिती सदस्यांचा समावेशजनआरोग्य समितीत पंचायत समिती सदस्यांना शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून स्थान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच पंचायत समिती सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर आता जिल्हा पातळीवर संबंधित सदस्यांना निमंत्रित सदस्य म्हणून घेण्याबाबत चर्चा झाली आहे. त्यानुसार आता त्यांचाही सहभाग या समितीत होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.