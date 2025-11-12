सातारा

दुर्दैवी घटना! 'मेढ्याचे उपनिरीक्षक संजय दिघेंचा मृत्यू'; कर्तव्यावर असतानाच हृदयविकाराचा धक्का, चार महिन्यांपूर्वीच बदली..

police sub-inspector death: सायंकाळी संगममाहुली येथील कैलास स्मशानभूमीत त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दिघे १९९४ मध्ये पोलिस शिपाई या पदावर पोलिस दलात भरती झाले होते.
PSI Sanjay Dighe of Medha dies on duty due to heart attack; transferred only four months back – colleagues in mourning.

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा: मेढा पोलिस ठाण्यातील उपनिरीक्षक संजय दिघे यांचा हृदयविकाराच्या धक्क्याने मृत्यू झाला आहे. ते सध्या करहर पोलिस दूरक्षेत्रात नेमणुकीला होते. कर्तव्यावर असताना रविवारी त्यांना हृदयविकाराचा धक्का आला. त्यांना उपचारासाठी येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.

