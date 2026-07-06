Satara Rain Alert: साताऱ्यात अतिवृष्टीचा इशारा! पाच तालुक्यांतील शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश..

सातारा : सातारा जिल्ह्यात गेल्या २४ तासांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून, अतिवृष्टीची परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार सातारा, पाटण, महाबळेश्वर, जावळी आणि वाई या पाच तालुक्यांतील सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे..Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.सततच्या पावसामुळे नदी-नाले दुथडी भरून वाहत असून अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हवामान विभागानेही जिल्ह्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिल्याने प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेतला आहे..जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना अनावश्यक घराबाहेर पडू नये, नदी, ओढे आणि पूरग्रस्त भागांपासून दूर राहावे तसेच प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन केले आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...\rदरम्यान, महसूल, पोलीस, आपत्ती व्यवस्थापन तसेच अन्य शासकीय यंत्रणा सतर्क असून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहेत. पावसाचा जोर कायम राहिल्यास आवश्यकतेनुसार पुढील निर्णय घेतले जातील, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.