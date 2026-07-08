Satara Rain : साताऱ्यात अतिवृष्टीचा तडाखा! जिल्ह्यात ८३ घरांचे नुकसान, सहा पशुधन दगावले, हवामान विभागाचा काय इशारा..

सातारा : जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाचा जोर आजही कायम आहे. मुसळधार पावसाने पाटण, महाबळेश्वर, जावळी तालुक्यांत अनेक ठिकाणी नुकसानीच्या घटना घडल्या आहेत. पावसाच्या संततधारेमुळे धरणांमधील पाणीसाठ्यातही मोठी वाढ झाली असून, गेल्या २४ तासांत कोयना धरणामध्ये तब्बल आठ टीएमसीची वाढ झाली आहे. दरम्यान, हवामान विभागाने उद्या (बुधवार) सातारा जिल्ह्यासाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...मुसळधार पावसाने पाटण तालुक्यात एका ठिकाणी रस्ता खचल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाल्याने प्रशासनाने तातडीने दुरुस्तीची कामे हाती घेतली. जावळी तालुक्यात बाहुळे येथे दरड कोसळल्याची घटना घडली असून, संबंधित यंत्रणांनी परिसर सुरक्षित करून परिस्थितीवर लक्ष ठेवले आहे. सुदैवाने या घटनांमध्ये कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शेती, रस्ते, तसेच अन्य मालमत्तेचे नुकसान झाले असून, महसूल विभागाकडून पंचनाम्यांचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात येत आहे. जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना नदी, नाले व ओढ्यांच्या परिसरात जाणे टाळावे, पूरस्थिती निर्माण झालेल्या ठिकाणी गर्दी करू नये, तसेच अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडताना खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन केले आहे..महाबळेश्वरमध्ये सर्वाधिक ४०७ मिलिमीटर पाऊसमहाबळेश्वर परिसरात गेल्या १२ तासांत सर्वाधिक ४०७ मिलिमीटर पाऊस झाला, तर नवजा येथे ३२८ आणि कोयना क्षेत्रात ३६४ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. मुसळधार पावसामुळे महाबळेश्वर, जावळी आणि वाई तालुक्यांतील एकूण ८५ नागरिकांचे सुरक्षितस्थळी तात्पुरते स्थलांतर करण्यात आले आहे..सहा जनावरांचा मृत्यूजिल्ह्यात गेल्या आठवडाभरापासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळित झाले असून, पशुधनाचेही मोठे नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यात विविध ठिकाणी झालेल्या दुर्घटनांमध्ये आतापर्यंत सहा जनावरे दगावली आहेत. या घटनांचे महसूल व पशुसंवर्धन विभागामार्फत पंचनामे पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. दिनकर बोर्डे यांनी केले आहे..प्रकल्प भरलेसातारा शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कास तलावासह जावळी तालुक्यातील महू- हातगेघर प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरले आहेत. या ठिकाणांसह महिंद प्रकल्पाच्या सांडव्यावरून पाणी बाहेर पडत आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.महत्त्वाचे...आजअखेर २८८.७ मिमी पाऊसमहाबळेश्वर तालुक्यातील८३ घरांची पडझडकोयना विभागात अतिवृष्टीनेपाबळ नाल्याजवळकोयनानगर- नवजा मार्ग खचला.डिचोली, नवजा, मानाईनगर, मिरगाव, कामरगाव या गावांचा कोयनानगरशी संपर्क तुटला.हुंबरळीत २८ कुटुंबांना धोका, त्यांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनाचे काम सुरूवाई तालुक्यात जांभळी (डोईचीवाडी) तील२२ नागरिकांचे स्थलांतरकास, महू-हातगेघर प्रकल्प ओव्हरफ्लोकोयना धरणात ८६ हजार क्युसेकने पाण्याची आवकजिल्ह्यात सहा पशुधनाचा मृत्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.