उंब्रज - उंब्रजसह परिसराला आज दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास वादळी वारा व विजेच्या कडकडाटासह आलेल्या अवकाळी पावसाने झोडपून काढले. सुमारे तासभर झालेल्या पावसाने सर्वत्र पाणीच पाणी केले.दरम्यान, या अवकाळी पावसाने उंब्रज येथील पाटण तिकाटणा तसेच राष्ट्रीय महामार्गावर भोसलेवाडी येथे पाण्याचे तळे निर्माण झाल्याने वाहनधारकांना मोठी कसरत करावी लागली. येथे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होऊन वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. उंब्रजसह परिसरात दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास वादळी वारा व विजेच्या कडकडाटासह पावसाला सुरुवात झाली. नाले पाण्याने तुडुंब वाहण्याबरोबर ठिकठिकाणी रस्त्यावर व शेतात पाणी साचले..अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्षगेल्या वर्षी सुद्धा पाऊस काळात अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, या गंभीर समस्येकडे महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी सपशेल दुर्लक्ष केल्याने वाहनधारकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..कऱ्हाडकरांना दिलासाकऱ्हाड शहरासह तालुक्यात आज दुपारी दोनच्या सुमारास वादळी पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळे उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला. वादळी वाऱ्याने काही ठिकाणी आंब्याचे नुकसान झाले, तर खरीप हंगामपूर्व मशागतीसाठी हा पाऊस उपयुक्त ठरणार आहे. दुपारी दोनच्या सुमारास सुरू झालेल्या वादळी पावसाने विशेषतः दुचाकीस्वारांची आणि रस्त्यावरील लोकांची तसेच मंडईतील भाजी विक्रेत्यांची चांगलीच धावपळ उडाली.