सातारा - सातारा जिल्ह्यातील अनेक भागांत आज दुपारच्या सुमारास जोरदार पावसाने हजेरी लावली. सातारा, कोरेगाव, खटाव, वाई आणि महाबळेश्वर तालुक्यांमध्ये झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, सर्वदूर पावसाची अद्यापही प्रतीक्षा कायम आहे..सकाळी बारा वाजल्यापासून पावसाचे वातावरण झाले होते. दुपारी दोन वाजता जोरदार पावसाला सुरुवात झाली. नागठाणे परिसरात ढगफुटीसदृश पाऊस झाल्याने काही वेळातच रस्त्यावर पाण्याचा प्रवाह दिसून आला, तसेच कास आणि बामणोली परिसरातही जोरदार पाऊस झाला. पावसामुळे रखडलेल्या शेतीकामांना वेग येण्याची शक्यता असून, खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सातारा शहरातही दुपारनंतर पावसाचा जोर वाढला..शहरातील बाँबे रेस्टॉरंट परिसरातील पाच ते सहा दुकानांमध्ये पावसाचे पाणी शिरले. या पावसामुळे व्यापाऱ्यांची काही काळ तारांबळ उडाली. दरम्यान, जिल्ह्यातील काही भागात जोरदार पाऊस झाला असला तरी सर्वदूर पावसाची अद्यापही प्रतीक्षा कायम आहे. सातारा जिल्ह्यातील कोरडवाहू भागातील शेतकरी अजूनही समाधानकारक पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शेतकऱ्याने पेरणीसाठी जमिनी तयार करून ठेवल्या आहेत. मात्र, पावसाची संततधार सुरू नसल्याने पेरणीस सुरुवात झाली नाही..सातारा शहरात दुकानांमध्ये पाणीसातारा शहरात दुपारनंतर झालेल्या जोरदार पावसामुळे जनजीवन काही काळ विस्कळित झाले. शहरात बाँबे रेस्टॉरंट उड्डाणपुलाखाली पाच ते सहा दुकानांमध्ये पाणी शिरल्याने व्यापाऱ्यांची धावपळ उडाली, तसेच मुख्य चौकात पाण्याची तळी साचल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला. गुरुवार पेठ व प्रतापगंज पेठ भागातील काही कापड दुकान, मोबाईल शॉपीत पावसाचे पाणी शिरल्याने व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले..उत्तर खटावमध्ये नदीसह ओढे, बंधारे तुडुंबपुसेगाव - जून महिना संपत आला तरी चातकाप्रमाणे वाट पाहायला लावणारा मॉन्सून अखेर खटाव तालुक्याच्या उत्तर भागात रविवारी दमदारपणे सक्रिय झाला. नेर, बुध, पुसेगाव, विसापूर आणि वर्धनगड पट्ट्यात जोरदार सरी कोसळल्याने येरळा नदीसह ओढे, बंधारे तुडुंब भरून वाहिले. उशिरा का होईना जलधारा बरसल्याने या भागातील बळीराजा आनंदला आहे.सर्वत्र मॉन्सूनला पोषक वातावरण निर्मिती झाली असली तरी अवर्षणप्रवण खटाव तालुक्यात अद्याप पावसाने म्हणावी तशी हजेरी लावलेली नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. रविवारी सकाळी ११ नंतर मात्र वातावरणात लक्षणीय बदल होऊन खटाव तालुक्याच्या उत्तर भागात मॉन्सूनचे जोरदार आगमन झाले. नेर, बुध, वर्धनगड, विसापूर, पुसेगाव, फडतरवाडी या पट्ट्यात दीड तासापेक्षा अधिक काळ जोरदार सरी कोसळल्या. दमदार पर्जन्यवृष्टी झाल्याने या परिसरातून वाहणाऱ्या येरळा नदीला पूर आला. पुराचे पाणी पुसेगावपर्यंत वाहिले..वर्धनगडावरून ठिकठिकाणी धबधब्याप्रमाणे पाण्याचे लोट वाहिले. ओढे, नाले आणि बंधारे तुडुंब झाले. उशिरा का होईना चांगला पाऊस सुरू झाल्याने या भागातील शेतकरी आनंदी झाले आहेत. बळीराजाच्या खरिपाच्या आशा देखील पल्लवीत झाल्या आहेत.पुसेगाव शहरात दीड ते दोन तास पडणाऱ्या पावसाचे शेकडो फोटो आणि व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले.नेर, बुध, वर्धनगड परिसरातील नदी, ओढे, नाले तुडुंब झाल्याचेही अल्पावधीतच व्हायरल झाल्याने पावसाची चातकाप्रमाणे वाट पाहिली जात होती, हे प्रकर्षाने जाणवले. उत्तर तालुक्याचा काही भाग पावसाने झोडपला असला तरी खटावपासून दक्षिण, पूर्व आणि पश्चिमेला अद्याप पावसाने ओढ दिली आहे..मायणी, कलेढोणला पावसाची हजेरीमायणी - मायणी व कलेढोणसह आज दुपारपासून विजांच्या कडकडाटात व वादळी वाऱ्याने जोरदार पावसाने हजेरी लावली. कलेढोण, मुळीकवाडी, ढोकळवाडी व पाचवडला शेतात पाणी साचून राहिले. डोंगरभागात झालेल्या मुसळदार पावसामुळे नाले वाहू लागले. कलेढोण भागात झालेला पाऊस पेरण्यायोग्य झाल्याने शेतकऱ्यांत समाधानाचे वातावरण आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या पेरणीला दमदार पावसामुळे दिलासा मिळाला आहे. पावसाने आज खटाव तालुक्यात मायणी, कलेढोण, पाचवड, मुळीकवाडी, वरूड, उंबर्डे, म्हासुर्णे, गुरसाळे, पिंपरी, ढोकळवाडी आदी भागांत कमी-जास्त प्रमाणात हजेरी लावली..विंग परिसरात तासभर पाऊसविंग - अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर विंगसह परिसरात दमदार पावसाने हजेरी लावली. वळीव स्वरूपाने सुमारे तासभर पाऊस झाला. आज दुपारी झालेल्या पावसाने समाधानकारक स्थिती निर्माण झाली. पाण्याअभावी करपू लागलेल्या पिकांना जीवदान मिळाले. मागील दोन महिन्यांपासून परिसरात पाऊस झाला नव्हता. त्यामुळे कूपनलिका व विहिरींची पाणीपातळी कमालची घटली होती. पाणी उपसा अवघ्या तासावर आला होता.पाण्याविना ऊस व अन्य पिके करपून नुकसान सुरू होते. मॉन्सून सुरू न झाल्याने शेतकरी चिंतेत होते. मात्र, आज दुपारी मेघगर्जनेसह पावसाने हजेरी लावली. विंगसह विभागात घारेवाडी, येरवळे, कोळे, येणके, पोतले, कोळेवाडी आदी परिसरात या पावसाने हजेरी लावल्याचे सांगण्यात आले. परिसरात त्याचा जोर अधिक होता. ठिकठिकाणी शेतीशिवारात पाणी साचून राहिले. सऱ्या भरल्या. वातावरणात गारवा निर्माण झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.