सातारा

Satara Landslide: केळघर घाटात दरड कोसळली! मोठे झाड रस्त्यावर पडल्याने मेढा–महाबळेश्वर मार्गावरील वाहतूक ठप्प, पीडब्ल्यूडी व पोलिस दाखल

Heavy rain causes landslide in Satara district: दरड कोसळून रस्ता मोकळा; मात्र कोसळलेले झाड हटेपर्यंत मेढा–महाबळेश्वर मार्ग बंद, प्रशासनाचा पर्यायी मार्गांचा वापर व सावधगिरीचा सल्ला
PWD and Police Rush to Kelghar Ghat After Landslide Disrupts Traffic

PWD and Police Rush to Kelghar Ghat After Landslide Disrupts Traffic

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मेढा : सातत्याने सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मेढा–महाबळेश्वर मार्गावरील केळघर घाटातील काळा खडक परिसरात सोमवारी दरड कोसळल्याची घटना घडली. या घटनेनंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून या मार्गावरील वाहतूक तात्पुरती थांबविण्यात आली.

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