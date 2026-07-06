Satara Landslide: केळघर घाटात दरड कोसळली! मोठे झाड रस्त्यावर पडल्याने मेढा–महाबळेश्वर मार्गावरील वाहतूक ठप्प, पीडब्ल्यूडी व पोलिस दाखल

मेढा : सातत्याने सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मेढा–महाबळेश्वर मार्गावरील केळघर घाटातील काळा खडक परिसरात सोमवारी दरड कोसळल्याची घटना घडली. या घटनेनंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून या मार्गावरील वाहतूक तात्पुरती थांबविण्यात आली..Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.घटनेची माहिती मिळताच सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि पोलिस विभागाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. जेसीबीच्या साहाय्याने रस्त्यावर कोसळलेली दरड हटविण्याचे काम युद्धपातळीवर करण्यात आले. दरड हटविण्यात यश आले असले, तरी त्याच ठिकाणी एक मोठे झाड रस्त्यावर कोसळल्याने वाहतुकीत पुन्हा अडथळा निर्माण झाला आहे..झाड हटविण्याचे काम सुरू असून, ते पूर्ण झाल्यानंतरच मेढा–महाबळेश्वर मार्गावरील वाहतूक पूर्ववत करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.दरम्यान, घाट परिसरात अजूनही पावसाचा जोर कायम असल्याने पुन्हा दरड कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...त्यामुळे वाहनचालकांनी या मार्गावरून प्रवास करताना अत्यंत सावधगिरी बाळगावी, प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे आणि शक्य असल्यास पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन पोलिस आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात आले आहे. परिस्थितीवर प्रशासनाचे सातत्याने लक्ष असून, मार्ग सुरक्षित झाल्यानंतरच वाहतूक पूर्णपणे सुरू केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.