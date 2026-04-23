Satara Rain: सातारा जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस; वर्येत तीन दुचाकींचे नुकसान, नागरिकांची तारांबळ!

सातारा : सातारा शहरासह तालुक्याच्या विविध भागांत बुधवारी दुपारी चारनंतर मेघगर्जनेसह वादळी वाऱ्याच्या साथीने अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. दरम्यान, जिल्ह्यात विविध ठिकाणी जोरदार पाऊस झाला. त्यामुळे नागरिकांची तारांबळ उडाली..सकाळपासूनच शहरातील वातावरणात प्रचंड उकाडा वाढला होता. त्यातच दुपारनंतर आकाशात काळ्या ढगांची गर्दी होऊ लागली. यामुळे पावसाळी वातावरण तयार होण्यास मदत झाली. दुपारी चारनंतर शहराच्या बहुतांश भागात वादळी वाऱ्यासह मेघगर्जनेत अवकाळी पावसाला सुरुवात झाली. या पावसामुळे नागरिकांसह व्यापाऱ्यांची मोठी धावपळ उडाली होती. अवकाळी पावसामुळे शहरालगतच्या आंबा बागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सायंकाळी सातपर्यंत शहरासह तालुक्याच्या विविध भागांत कमी जास्त प्रमाणात पाऊस कोसळतच होता..मेढा रस्त्यावर वाहतूक विस्कळितकास ः जावळी तालुक्यात झालेल्या पावसामुळे सातारा-मेढा रस्त्यावर बेबलेवाडी फाट्यावर झाड पडून काल वाहतूक विस्कळित झाली होती, तसेच जलसागर ढाबा याठिकाणीही विजेचा खांब कोसळला होता..वीज पडून शामगावात घरगुती उपकरणे जळालीकोपर्डे हवेली : शामगाव येथे मंगळवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास झालेल्या अवकाळी पाऊस व विजांच्या कडकडाट, जोरदार वाऱ्यामुळे नुकसान झाले. रात्री बाराच्या सुमारास विजांचा कडकडाट झाला. त्यावेळी वाऱ्याचा वेग होता. यात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या टॉवरसह आतील कनेक्टिव्हिटी यंत्रणा, यूपीएस आणि इतर उपकरणे जळाली. सोसायटी मीटरही जळून नुकसान झाले. अनेक घरांतील पंखे, विद्युत उपकरणे जळाल्याच्या घटना घडल्या..किडगाव ः वादळी वाऱ्यासह गारांचा मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडल्याने किडगाव धावडशी रस्त्यावरील दत्तनगर येथील बस थांबा वादळी वाऱ्यामुळे उडून रस्त्यावर पडला. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक विस्कळित झाली. परिसरातील विद्युतपुरवठा खंडित झाला होता..वर्येत तीन दुचाकींचे नुकसानलिंब: वर्ये परिसरात वादळी वारे आणि मुसळधार पावसामुळे मोठे वडाचे झाड कोसळल्याची घटना घडली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. हॉटेल ग्रीन चिली लगतचे वडाचे झाड उन्मळून कोसळले. त्यामुळे पत्र्याचे शेड व तीन दुचाकी वाहनांचे नुकसान झाले आहे. लिंबखिंड ते रायगाव फाटापर्यंत मुसळधार पावसासह गारपीट झाली आहे. गोवे येथील अमोल जाधव यांच्या कारवर झाड पडून नुकसान झाले.