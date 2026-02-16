सातारा

Wang Bridge: धोकादायक वांग पुलावर जीवघेणी वर्दळ सुरूच; ढेबेवाडीच्या नदीपात्रातील स्थिती, बांधकाम विभागाच्या उपाययोजनाही ठरल्‍या फोल!

Public demands permanent solution for Wang Bridge issue: वांग पुलावर जीवघेणी वर्दळ; बांधकाम विभागाच्या उपाययोजना फोल
Life-Threatening Traffic on Wang Bridge Sparks Public Anger

Life-Threatening Traffic on Wang Bridge Sparks Public Anger

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ढेबेवाडी: सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अनेक उपाययोजना करूनही नागरिकांकडून येथील वांग नदीवरील धोकादायक पुलाचा विविध कारणांसाठी वापर सुरूच आहे. कपडे, दुचाकी धुणाऱ्यांसह नदीवर पोहायला येणाऱ्यांची गर्दी पुलावर वाढतच चालल्याने दुर्घटनेची भीती वाढली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
district
Bridge River
Public works department measures

Related Stories

No stories found.