सातारा

Krishna River Rescue: थरारक रेस्क्यू! कृष्णा नदीच्या पुरात वाहून जाणाऱ्याला पोलिसांनी दिले जीवदान, पुरात पडला अन्...

Dramatic Rescue at Maradhe Bridge: कृष्णा नदीच्या तुफानी पुरात पडलेल्या इसमाला पोलिस, होमगार्ड व ग्रामस्थांनी जीवाची बाजी लावून वाचवले; तत्पर रेस्क्यूमुळे मोठी दुर्घटना टळली.
Man Falls into Overflowing Krishna River; Swift Police Action Saves His Life

Man Falls into Overflowing Krishna River; Swift Police Action Saves His Life

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सातारा : सातारा तालुक्यातील मर्ढे येथे कृष्णा नदीला आलेल्या पुरात वाहून जाणाऱ्या एका इसमाचे पोलीस कर्मचारी, होमगार्ड आणि ग्रामस्थांनी जीवाची बाजी लावून प्राण वाचविले. पोलिसांच्या तत्परतेमुळे मोठी दुर्घटना टळली असून परिसरातून बचाव पथकाच्या धाडसाचे कौतुक होत आहे.

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