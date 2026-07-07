Krishna River Rescue: थरारक रेस्क्यू! कृष्णा नदीच्या पुरात वाहून जाणाऱ्याला पोलिसांनी दिले जीवदान, पुरात पडला अन्...

सातारा : सातारा तालुक्यातील मर्ढे येथे कृष्णा नदीला आलेल्या पुरात वाहून जाणाऱ्या एका इसमाचे पोलीस कर्मचारी, होमगार्ड आणि ग्रामस्थांनी जीवाची बाजी लावून प्राण वाचविले. पोलिसांच्या तत्परतेमुळे मोठी दुर्घटना टळली असून परिसरातून बचाव पथकाच्या धाडसाचे कौतुक होत आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...मर्ढे व आणेवाडी गावांना जोडणाऱ्या पुलावरून सध्या कृष्णा नदीचे पाणी ओसंडून वाहत आहे. पुलालगतच्या स्मशानभूमीच्या बाजूने जात असताना मर्ढे येथील शिवाजी शिंगटे हे दारूच्या नशेत असताना पाय घसरून नदीच्या वेगवान प्रवाहात पडले. प्रवाहाच्या वेगामुळे ते वाहून जाऊ लागल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली..आपत्कालीन बंदोबस्तासाठी पुलावर तैनात असलेले पोलीस हवालदार आशिष कुमठेकर, पोलीस शिपाई प्रसाद शिंदे तसेच होमगार्ड करण मोरे व किरण खवले यांनी क्षणाचाही विलंब न करता घटनास्थळी धाव घेतली. त्याचवेळी सरपंच सविता शिंगटे, उपसरपंच विक्रम शिंगटे, पोलीस पाटील महेश रोकडे आणि स्थानिक ग्रामस्थांनीही बचावकार्यात सहभाग घेतला. सर्वांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून शिवाजी शिंगटे यांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले..घटनेनंतर सातारा तालुका पोलिसांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून पुलाच्या परिसरात अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात केला आहे. नदीकाठी आणि पुलावर बॅरिकेटिंग करण्यात आले असून, पुराच्या पाण्यात उतरू नये तसेच धोकादायक ठिकाणी जाणे टाळावे, अशा सूचना फलकांद्वारे नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.\rपूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस आणि होमगार्ड यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती सातारा तालुका पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक निलेश तांबे यांनी दिली. मर्ढे येथील बचाव मोहिमेत सहभागी झालेल्या पोलीस कर्मचारी, होमगार्ड आणि ग्रामस्थांनी दाखविलेले धाडस कौतुकास्पद असल्याचे सांगत नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून स्वतःची सुरक्षितता जपावी, असे आवाहन त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.