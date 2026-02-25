सातारा

Satara Child Marriage: कुमारवयातच वाढतेय संसाराचे ओझे; प्रेमाच्या आड ‘छुप्या बालविवाहा’चे सातारा जिल्ह्यात वाढताहेत प्रकार, संकटाची चाहूल!

Rise in hidden child marriages in Satara District: साताऱ्यात छुप्या बालविवाहाचे वाढते संकट; प्रेमाच्या आड लपलेले संसाराचे ओझे
Authorities counsel families and minors amid rising concerns over child marriage cases in Satara district.

Authorities counsel families and minors amid rising concerns over child marriage cases in Satara district.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-स्वप्नील शिंदे

सातारा: महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांत (२०२४-२५) ३० हजारांहून अधिक अल्पवयीन मुली बेपत्ता होणे किंवा त्यांचे अपहरण होणे आदी गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. सातारा जिल्ह्यातही हे प्रमाण वाढत असून, ही एका मोठ्या सामाजिक संकटाची चाहूल आहे. बेपत्ता होणाऱ्या अनेक मुलींच्या प्रकरणांचा शेवट छुप्या बालविवाहात होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. ‘प्रेमप्रकरण’ या सबबीखाली समाजाकडून बालविवाहाला मिळणारी मूक संमती आणि यंत्रणेतील अनास्था यामुळे राज्याचे पुरोगामी पाऊल मागे पडत असल्याचे वास्तव आहे.

Loading content, please wait...
Satara
child marriage
love marriage
minor
district
Child protection
Child Care

Related Stories

No stories found.