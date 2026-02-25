Satara Child Marriage: कुमारवयातच वाढतेय संसाराचे ओझे; प्रेमाच्या आड ‘छुप्या बालविवाहा’चे सातारा जिल्ह्यात वाढताहेत प्रकार, संकटाची चाहूल!

-स्वप्नील शिंदे सातारा: महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांत (२०२४-२५) ३० हजारांहून अधिक अल्पवयीन मुली बेपत्ता होणे किंवा त्यांचे अपहरण होणे आदी गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. सातारा जिल्ह्यातही हे प्रमाण वाढत असून, ही एका मोठ्या सामाजिक संकटाची चाहूल आहे. बेपत्ता होणाऱ्या अनेक मुलींच्या प्रकरणांचा शेवट छुप्या बालविवाहात होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. ‘प्रेमप्रकरण’ या सबबीखाली समाजाकडून बालविवाहाला मिळणारी मूक संमती आणि यंत्रणेतील अनास्था यामुळे राज्याचे पुरोगामी पाऊल मागे पडत असल्याचे वास्तव आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...सातारा जिल्ह्यात २०२२ ते २०२५ या कालावधीत मुलींच्या बेपत्ता होण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढले आहे. २०२२ मध्ये २७७, २०२३ मध्ये २९२, २०२४ मध्ये ३१६, २०२५ मध्ये २८७ गुन्हे दाखल झाले आहेत. विशेष म्हणजे, यातील बहुसंख्य घटनांमध्ये शाळकरी आणि महाविद्यालयीन मुलींनी पळून जाऊन लग्न केल्याचे समोर आले आहे. हे केवळ ‘प्रेमप्रकरण’ नसून सामाजिक आणि कौटुंबिक दबावामुळे बालवयातच ओढले गेलेले संसाराचे ओझे आहे..महिला व बालविकास विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार, गेल्या सात वर्षांत राज्यात तब्बल सहा हजार ४२८ बालविवाह रोखण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. प्रशासकीय सतर्कता वाढली असली, तरी शहरी आणि ग्रामीण भागातील मानसिकता बदललेली नाही. २०१८-१९ मध्ये जिथे केवळ १८७ बालविवाह रोखले गेले होते, तिथे २०२४-२५ मध्ये हा आकडा एक हजार ५३३ वर पोहोचला आहे. म्हणजेच बालविवाह रोखण्याचे प्रमाण आठ पटीने वाढले आहे. सातारा जिल्ह्यात एक सप्टेंबर २०२३ पासून एक फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत जिल्ह्यात २२ बालविवाह रोखले गेले, तर २०२४ मध्ये १७ आणि २०२५ मध्ये १३ गुन्हे दाखल झाले आहेत. एप्रिल २०२५ ते नोव्हेंबर २०२५ या आठ महिन्यांत राज्यात ९४५ बालविवाह रोखले गेले. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे यातील केवळ ९७ प्रकरणांत (सुमारे १० टक्के) पालकांवर गुन्हे दाखल झाले. उर्वरित ८०० हून अधिक प्रकरणांत केवळ ‘हमीपत्र’ घेऊन पालकांना सोडून देण्यात आले. कठोर कारवाईअभावी अनेक पालक प्रशासनाची नजर चुकवून छुप्या पद्धतीने पुन्हा विवाह लावून देत असल्याच्या घटना घडत आहेत..महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात सहा हजार बालविवाह रोखावे लागणे, हे प्रशासनाचे यश असले तरी दुसरीकडे अल्पवयीन मुलीच्या अपहरणाच्या घटना वाढत आहेत. हे समाजाचे अपयश आहे. जोपर्यंत प्रेमप्रकरण' ही चुकीची सबब समाज सोडत नाही, तोपर्यंत चिमुरड्यांच्या स्वप्नांचा असाच ‘बेपत्ता’ बळी जात राहील..यंत्रणेतील समन्वयाचा अभावप्रत्येक गावात बालविवाह रोखण्यासाठी ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका आणि पोलिस पाटील यांना ‘बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी’ म्हणून नियुक्त केले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही साखळी तुटलेली दिसते. गावातील स्थानिक नेते अनेकदा अशा विवाहांना उपस्थित असतात, ज्यामुळे प्रशासकीय कर्मचारी माहिती देण्यास घाबरतात. गावात विवाह झाल्यानंतर गुन्हा दाखल होण्याचे प्रमाण शून्य टक्के आहे. यामुळे ‘बालविवाहमुक्त’ समित्या प्रत्यक्ष कागदावर राहात आहेत..कुठे तक्रार कराल?तुमच्या परिसरात बालविवाह किंवा बाल-साखरपुडा होत असल्यास त्वरित चाइल्ड हेल्पलाइन : १०९८ (टोल फ्री) व संकेतस्थळ : stopchildmarriage.wcd.gov.in वर संपर्क साधा. माहिती देणाऱ्याचे नाव पूर्णपणे गुप्त ठेवले जाते..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...सध्या बालविवाहाचा एक नवा ‘ट्रेंड’ पाहायला मिळतोय, ज्याला सोशल मीडिया आणि टेलिव्हिजन माध्यमे मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहेत. अल्पवयीन मुला-मुलींमध्ये आकर्षणाचे प्रमाण वाढले असून, त्यातून होणारे पलायन अंतिमतः बालविवाहाचे कारण ठरत आहे. केवळ गुन्हे दाखल करणे हा यावर उपाय नाही. जोपर्यंत प्रशासन आणि समाज एकाच उद्देशाने काम करत नाहीत, तोपर्यंत आपल्या मुली सुरक्षित नाहीत. या प्रवृत्तीला रोखण्यासाठी धोरणात्मक बदलाची गरज आहे.- अॅड. डॉ. सुचित्रा घोगरे-काटकर, बालहक्क संरक्षक अभ्यासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.