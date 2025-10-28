सातारा

Satara Accident: 'दुचाकी अपघातात दोघे जागीच ठार'; मलवडी- दहिवडी रस्त्यावरील घटना, दुचाकीवरील नियंत्रण सुटले अन्..

Tragic Road Mishap: वेगातील मोटारसायकल रस्त्यालगत असलेल्या लिंबाच्या झाडाला धडकली. या भीषण अपघातात चैतन्य चव्हाण आणि आकाश लवंगारे हे दोघे गंभीर जखमी झाले. स्थानिक नागरिकांनी रुग्णवाहिका व पोलिसांशी संपर्क साधून जखमींना दवाखान्यात हलविले.
Police inspecting the accident spot on Malwadi–Dahivadi road where two bikers died on the spot.

सकाळ वृत्तसेवा
दहिवडी : माण तालुक्यातील आंधळी येथे दुचाकीच्‍या अपघातात चैतन्य दादासाहेब चव्हाण (वय २६, रा. बोथे, ता. माण) आणि आकाश सुरेश लवंगारे (वय ३०, रा. राजापूर, ता. खटाव) हे दोघे जागीच ठार झाल्‍याची घटना आज घडली.

