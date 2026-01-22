Karve Zilla Parishad: कार्वे गटात भाजपअंतर्गतच आव्हान; महाविकास आघाडीची मोर्चेबांधणी, निवडणुकीला रंगतदार वळण!

-अमोल जाधव शेणोली : ‘कऱ्हाड दक्षिण’मधील अत्यंत प्रतिष्ठेच्या कार्वे जिल्हा परिषद गटात सध्या राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. कृष्णा कारखान्याचे उपाध्यक्ष जगदीश जगताप यांचे वर्चस्व राहिलेल्या या गटात यावेळी भाजपच्या अंतर्गत गोटातूनच उमेदवारीसाठी रस्सीखेच सुरू झाली आहे. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...कार्वे गावातूनच उमेदवारी देण्याचा आग्रह आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्याकडे धरला जात असल्याने, जगताप यांची जिल्हा परिषदेतील एन्ट्री थांबणार की ते पुन्हा बाजी मारणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे..कार्वे गट हा ऐतिहासिकदृष्ट्या काँग्रेसच्या विचारधारेचा मानला जातो. यशवंतराव चव्हाण, दादासाहेब जगताप आणि संभाजीराव थोरात यांना या गटाने नेहमीच खंबीर साथ दिली. हेच केडर सांभाळत जगदीश जगताप यांनी आजवर आपले वर्चस्व टिकवून ठेवले आहे. काँग्रेसमध्ये असताना त्यांनी हा गट काँग्रेसचा बालेकिल्ला ठेवला, तर मागील वेळी डॉ. अतुल भोसलेंच्या साथीत येथे ‘कमळ’ फुलवले. मात्र, यावेळी त्यांच्याच गोटातून विरोधाचे सूर उमटत आहेत..अतुल भोसले समर्थक वैभव थोरात यांनी आपल्या पत्नीसाठी उमेदवारीचा आग्रह धरला आहे. त्याचवेळी कृष्णेचे संचालक निवासराव थोरात यांच्या स्नुषा अनुश्री दिग्विजय थोरात यांचेही नाव चर्चेत आल्याने कुतूहल वाढले आहे. या अंतर्गत वादाचा फायदा घेत सत्तेचा लोलक वडगाव हवेलीकडून कार्वे गावाकडे सरकण्याची चिन्हे आहेत, जर जगदीश जगताप निवडणुकीच्या रिंगणातून बाजूला झाले, तर भाजपला हा गट राखण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे..विरोधी गटातून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, ॲड. उदयसिंह पाटील आणि अविनाश मोहिते यांनी भाजपच्या हालचालींकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. महाविकास आघाडीकडून राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष डॉ. सुधीर जगताप, उद्योजक संताजी थोरात किंवा सुजित थोरात यांच्या कुटुंबातील महिलेला उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या उमेदवारीवरून होणाऱ्या गोंधळाचा फायदा घेत हा गट खेचून आणण्यासाठी आघाडीने फिल्डिंग लावली आहे..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.कार्वे गणात ओबीसी महिला आरक्षण असल्याने भाजपकडून वडगाव हवेलीला संधी मिळण्याची शक्यता आहे, तर विरोधी गटही त्याच ताकदीचा उमेदवार देण्याच्या तयारीत आहे. गोळेश्वर गणात ओबीसी पुरुष आरक्षण असल्याने दोन्ही बाजूंकडून स्थानिक गोळेश्वरच्या उमेदवाराला पसंती दिली जाण्याची शक्यता आहे. जगदीश जगताप यांच्या उमेदवारीचा निर्णय या निवडणुकीची दिशा ठरवणारा ठरेल. जर ते रिंगणात नसतील, तर ही निवडणूक अधिक रंगतदार आणि अटीतटीची होईल, हे निश्चित!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.