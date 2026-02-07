Karad News : हिंदकेसरी संतोष वेताळ समर्थकाना जाम कॉन्फीडन्स; निकाल जाहीर होण्यापुर्वीच उधळला गुलाल

कऱ्हाड - सातारा जिल्हा परिषदेचे गट आणि कऱ्हाड पंचायत समिती गणासाठी आज उत्साहाता मतदान पार पडले. मतदानानंतर काही वेळातच कऱ्हाड (जि.सातारा) तालुक्यातील वाघेरी पंचायत समिती गणातील भाजपच्या उमेदवार हिंदकेसरी संतोष वेताळ यांच्या वहिनी अनिता सतीश वेताळ यांच्या समर्थकांनी विजयाचा गुलाल उधळला..अनिता वेताळ निवडुण येणार असल्याचे भाजपच पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना जाम कॉन्फीडन्स असल्याने त्यांनी निकाला आधीच गुलाल उधळुन जल्लोष केला. त्याचीच सध्या चर्चा सातारा जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात सुरु आहे..जिल्हा परिषदेच्या कोपर्डे हवेली गट गटातुन स्वाती चव्हाण (भाजप), स्वाती पवार (राष्ट्रवादी-तुतारी), विद्या वेताळ (अपक्ष-कपबशी) या निवडणुक लढवत आहेत. तर वाघेरी गणातुन संगीता पिसाळ (राष्ट्रवादी- तुतारी), अनिता वेताळ (भाजप), नीलम पिसाळ (अपक्ष-नारळ) या आणि कोपर्डे हवेली गणातुन सिद्धार्थ चव्हाण (राष्ट्रवादी - तुतारी), दत्तात्रय शेलार (भाजप), प्रमोद जगदाळे (स्वाभिमानी पक्ष- शिट्टी), अमित पाटील (अपक्ष- नारळ) हे निवडणुक रिंगणात होते..त्यांच्यासाठी आज शांततेत मतदान पार पडले. हे मतदान सायंकाळी साडेपाच वाजता पार पडल्यानंतर सायंकाळी सहाच्या सुमारास भाजपच्या समर्थकांनी हिंदकेसरी संतोष वेताळ यांच्या वहिनी अनिता वेताळ यांच्या समर्थनार्थ समर्थकांनी विजयाचा गुलाल उधळला..अनिता वेताळ निवडुण येणार असल्याचे भाजपच पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना जाम कॉन्फीडन्स असल्याने त्यांनी निकाला आधीच गुलाल उधळुन जल्लोष केला. त्याचीच सध्या चर्चा सातारा जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.