Ajinkyatara Fort: शिवकालीन वैभवाने उजळणार ‘अजिंक्यतारा’; ११० कोटींच्या विकास आराखड्याने बदलणार रूप, सातारच्या गौरवशाली इतिहासाला नवी झळाळी

शाहूनगर: मराठा साम्राज्याची राजधानी आणि सातारकरांचा मानबिंदू असलेल्या अजिंक्यतारा किल्ल्याचे संगोपन, संवर्धन आणि जतनाच्या कामांना वेग आला आहे. सातारा पालिकेच्या माध्यमातून सध्या संपूर्ण तटबंदीची डागडुजी सुरू असून, पहिल्या टप्प्यात तटबंदीला धोका ठरणाऱ्या झाडांची छाटणी तसेच कोसळलेले दगड छोट्या क्रेनच्या साहाय्याने उचलून मूळ ठिकाणी बसविण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यामुळे ‘अजिंक्यतारा’ पुन्हा शिवकालीन वैभवाने उजळणार आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...हद्दवाढीनंतर अजिंक्यतारा किल्ला आणि लगतचा परिसर पालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाला. किल्ल्याचे ऐतिहासिक व भौगोलिक महत्त्व लक्षात घेऊन त्याच्या संवर्धनासाठी विशेष योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी खासदार उदयनराजे भोसले आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला..किल्ला आणि परिसराच्या विकासासाठी सुमारे ११० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करून शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार उपलब्ध झालेल्या निधीतून राजसदरेसह विविध ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन आणि पुनर्बांधणीची कामे सुरू आहेत. यातील अनेक कामे पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. या उपक्रमांमुळे अजिंक्यतारा परिसराला पुन्हा एकदा शिवकालीन वैभव प्राप्त होण्यास मदत होत आहे..ऐतिहासिक बाज कायम...किल्ल्यावर येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. या पर्यटकांना आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा देण्यात येणार आहेत. त्यासाठीच्या उपाययोजनांचा समावेशही विकसन आराखड्यात करण्यात आला आहे. त्यानुसार आगामी काळात किल्ल्याच्या ऐतिहासिक बाजाला धक्का लागणार नाही, याची दक्षता घेत पूर्ण केली जाणार असल्याची माहिती पालिकेतून देण्यात आली..रंगरंगोटीने पालटले रुपडेकिल्ल्याकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे रुंदीकरण तसेच काँक्रिटीकरण पालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे. या रस्त्याकडेला संरक्षक भिंत तयार करण्यात आली आहे. त्यावरही शिवकालीन प्रसंगावर तसेच प्राणीपक्ष्यांची चित्रे रेखाटली आहेत. त्यामुळे या मार्गावरून जाताना पर्यटकांसह नागरिकांना प्रसन्न वातावरणाची अनुभूती मिळत आहे..Mahabaleshwar Khed Bridge: सह्याद्रीत उभा राहिला ‘मिनी सी-लिंक’! महाबळेश्वर-खेड जोडणारा भव्य पूल वाहतुकीसाठी सज्ज, प्रवास होणार सुसाट, कधी खुला होणार?.ही कामे आली पूर्णत्वास...दिंडी दरवाजापर्यंतचा रस्तासंपूर्ण रस्त्याचे विद्युतीकरणकिल्ल्यांतर्गत दगडी पदपथतळ्यांची सफाई व जलस्रोत बळकटीअंतर्गत परिसराची सफाईनवीन झाडांची लागणरस्त्याकडेची संरक्षक भिंत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.