सातारा

World Excellence Book: ऐतिहासिक क्षण! ‘वर्ल्ड एक्सलन्स बुक’मध्‍ये डॉ. रोहन अकोलकर; ऑलिंपिक समिती, फिफा विश्‍‍वचषकातील कार्याची घेतली दखल..

Services by Dr Rohan Akolkar in FIFA World Cup events: डॉ. रोहन अकोलकर यांची 'वर्ल्ड एक्सलन्स बुक'मध्ये ऐतिहासिक नोंद; ऑलिंपिक आणि फिफा वर्ल्ड कपातील योगदानाची दखल
Dr. Rohan Akolkar receives global recognition for his outstanding services at major international sporting events.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
आसू : फलटण- बारामती परिसरातील प्रख्यात फिजिओथेरपिस्ट डॉ. रोहन अकोलकर यांची ‘वर्ल्ड एक्सलन्स बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’मध्ये गौरवपूर्ण नोंद करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती आणि फिफा वर्ल्ड कपमध्ये महत्त्वपूर्ण सेवा देणारे ते भारतातील पहिले आणि एकमेव फिजिओथेरपिस्ट ठरले आहेत. भारतीय क्रीडा क्षेत्रासाठी हा ऐतिहासिक क्षण मानला जात आहे.

Satara
sports
global news
Olympic Competition
district
fifa
20 World Cup
Indian

