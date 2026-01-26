सातारा

Satara News: सुट्यांमुळे पाचगणी पर्यटकांनी गजबजली; रस्त्यांवर वाहनांच्या रांगा, बाजारपेठेत खरेदीसाठी उसळली गर्दी!

Heavy Traffic on Roads leading to Panchgani: पाचगणीतील पर्यटन व्यवसायाला सलग सुट्यांचा दिलासा; हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स हाऊसफुल्ल
Panchgani Sees Heavy Tourist Footfall, Roads and Markets Packed

Panchgani Sees Heavy Tourist Footfall, Roads and Markets Packed

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाचगणी : प्रजासत्ताक दिन आणि त्याला जोडून आलेल्या शनिवार- रविवारच्या सलग सुट्यांमुळे पाचगणी या प्रसिद्ध पर्यटनस्थळावर पर्यटकांचा महापूर लोटला आहे. शहरातील सर्व हॉटेल, लॉज, रिसॉर्ट आणि होम-स्टे पूर्णतः ‘हाऊसफुल्ल’ झाले आहेत.

Loading content, please wait...
Satara
district
Traffic
Panchgani
Mahabaleshwar-Panchgani
Hill station
Holiday
Tourism

Related Stories

No stories found.