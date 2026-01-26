Satara News: सुट्यांमुळे पाचगणी पर्यटकांनी गजबजली; रस्त्यांवर वाहनांच्या रांगा, बाजारपेठेत खरेदीसाठी उसळली गर्दी!

पाचगणी : प्रजासत्ताक दिन आणि त्याला जोडून आलेल्या शनिवार- रविवारच्या सलग सुट्यांमुळे पाचगणी या प्रसिद्ध पर्यटनस्थळावर पर्यटकांचा महापूर लोटला आहे. शहरातील सर्व हॉटेल, लॉज, रिसॉर्ट आणि होम-स्टे पूर्णतः ‘हाऊसफुल्ल’ झाले आहेत..Pune News: ‘एमपीएससी’कडून उमेदवारांना मोठा दिलासा! संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या पदसंख्येत वाढ, ६०१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया...मुंबई, पुणे, सातारा आणि कोल्हापूरसह राज्याच्या विविध भागांतून पर्यटकांनी पाचगणीला पसंती दिल्याने शहरातील सर्व हॉटेल, लॉज, रिसॉर्ट आणि होम-स्टे पूर्णतः ‘हाऊसफुल्ल’ झाले आहेत. या गर्दीमुळे गेल्या काही दिवसांपासून संथ असलेल्या पाचगणीतील पर्यटन व्यवसायाला मोठा दिलासा मिळाला असून, स्थानिक बाजारपेठेत मोठी आर्थिक उलाढाल होताना दिसत आहे..सलग तीन दिवसांच्या सुट्यांचा लाभ घेण्यासाठी अनेक कुटुंबे, मित्रपरिवार आणि तरुण पर्यटक मोठ्या संख्येने पाचगणीत दाखल झाले आहेत. थंड हवामान, निसर्गरम्य परिसर आणि सुरक्षित पर्यटनस्थळ यामुळे पाचगणी नेहमीच पर्यटकांच्या पसंतीस उतरते. यंदाच्या हंगामात थंडीचा कडाका चांगला असल्याने पर्यटकांच्या उत्साहात अधिकच भर पडली आहे. प्रसिद्ध टेबल लँड, पारशी पॉइंट, सिडनी पॉइंट, केट्स पॉइंट आणि मॅप्रो गार्डन या ठिकाणी सकाळपासूनच पर्यटकांची मोठी वर्दळ पाहायला मिळाली..गेल्या काही दिवसांत तापमानात लक्षणीय घट झाल्याने पाचगणीचे सौंदर्य अधिकच खुलले आहे. पहाटे आणि रात्रीच्या वेळी वाढलेल्या गारठ्यामुळे अनेक रिसॉर्टस् आणि होम-स्टेच्या परिसरात शेकोटी पेटवून पर्यटक थंडीचा आनंद घेताना दिसत आहेत. धुक्याची चादर आणि शांत वातावरणात शेकोटीभोवती बसून गप्पा मारणे, गरम चहा-कॉफी आणि स्थानिक पिठलं-भाकरी, भाजीपाव अशा पदार्थांचा आस्वाद घेण्यात पर्यटक दंग झाले आहेत. थंडीचा हा अनुभव पर्यटकांसाठी अविस्मरणीय ठरत आहे..पर्यटकांच्या या गर्दीचा थेट फायदा स्थानिक व्यावसायिकांना झाला आहे. पाचगणीची प्रसिद्ध स्ट्रॉबेरी, स्थानिक खाद्यपदार्थ, हस्तकला वस्तू आणि कॅफे-रेस्टॉरंट्समध्ये ग्राहकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. मात्र, पर्यटकांची संख्या वाढल्याने राहण्याची मोठी समस्या निर्माण झाली होती. शहरातील सर्व बुकिंग आधीच पूर्ण झाल्याने अनेकांना निवाऱ्यासाठी वणवण करावी लागली, तर काहींना महाबळेश्वर किंवा जवळच्या ग्रामीण भागातील गावांमध्ये मुक्काम करावा लागला..वाढत्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनाकडून चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. प्रमुख पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पर्यटकांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेतली जात असून, प्रशासनाकडून सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. एकूणच, कडाक्याची थंडी आणि सलग सुट्यांच्या योगायोगाने पाचगणी पर्यटनाने पुन्हा एकदा मोठी भरारी घेतल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.रस्त्यांवर वाहनांच्या रांगापाचगणीत पर्यटकांची संख्या मर्यादेबाहेर वाढल्याने वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण आला आहे. शहरातील मुख्य रस्ते आणि प्रेक्षणीय स्थळांच्या प्रवेशद्वारांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र दिवसभर पाहायला मिळाले. पार्किंगसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने अनेक पर्यटकांना आपली वाहने रस्त्याच्या कडेला उभी करावी लागली, ज्यामुळे वाहतूक कोंडीत अधिकच भर पडली. या कोंडीमुळे पर्यटकांचा प्रवासात बराच वेळ जात असला, तरी निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटकांचा उत्साह कायम असल्याचे दिसून आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.