Emotional Reunion: नात्यांच्या ओलाव्याने घर झालं पुन्हा जिवंत; तब्बल २४ वर्षांनी घडली दुशेरेतील जाधव कुटुंबातील बहिण-भावांची हृदयस्पर्शी पुनर्भेट!

-हेमंत पवार कऱ्हाड : कऱ्हाड (जि.सातारा) तालुक्यातील दुशेरे गावात अलीकडेच घडलेली बहिण भावांची भेट मनाला चटका लावत डोळ्यांच्या कडा ओलावणारी आणि नात्यांच्या जिव्हाळ्याची आठवण करून देणारी ठरली. (कै.) हरी तुकाराम जाधव यांच्या कुटुंबातील सर्व बहिण-भाऊ, आत्तेभाऊ, मामेभाऊ असे तब्बल २६ जण एकाच छताखाली जमले. ज्या घरात त्यांनी बालपण घालवले, खेळले, भांडणं केली, हसले-रडले त्याच घरात पुन्हा पाऊल टाकताना प्रत्येकाच्या मनात आठवणी दाटुन आल्या. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...भिंतींवरचे कोपरे, अंगणातली जागा, जुन्या दारांची चरचर, सगळंच काहीतरी सांगत होतं. कामानिमित्त दूरवर गेलेले, संसाराच्या व्यापात अडकलेले आणि काळाच्या ओघात एकमेकांपासून दुरावलेले बहिण-भाऊ तब्बल २४वर्षांनंतर पुन्हा एकत्र आले, तेही भावनांनी भरलेल्या ओढीतुन.जाधव कुटुंबातील २६ बहिणभाऊ आहेत. त्यातील काहीजण मोठ्या कंपनीत अधिकारी, बांधकाम व्यावसायिक, आदर्श शेतकरी, स्वतःचा उद्योग करणारे, प्राध्यापक, शिक्षक, डॉक्टर, हॉटेल व्यावसायीक असे विविध स्तरात कार्यरत आहेत. प्रत्येकजण आपआपल्या कामाच्या व्यापात असल्याने संतोष जाधव व त्यांच्या बंधुनी त्यांच्या बहिणी, आत्तेभाऊ, आत्तेबहिण, मावसबहिण, मावसभाऊ, मामेभाऊ या सर्वांचे मोबाईल नंबर मिळवुन त्यांचा एक व्हॅटसअप ग्रुप तयार केला..त्यामाध्यमातुन त्यांनी सर्वांना एकत्र भेटण्याचे आवाहन केले. त्यानुसार जाधव कुटुंबातील तब्बल २६ जण एकमेमकांना भेटण्यासाठी दुरदुरवरुन एकत्र आले. वर्षानुवर्ष संपर्क तुटल्यामुळे मनात साचलेली हुरहूर, अपूर्णतेची जाणीव या भेटीत विरघळत गेली. कसा आहेस? या साध्या प्रश्नातही आपुलकीचा स्पर्श होता. एकमेकांची गळाभेट घेताना शब्द कमी आणि भावना जास्त होत्या. काही क्षण तर असे आले की बोलणे थांबले आणि डोळेच संवाद साधू लागले. या भेटीत जुन्या आठवणींना उजाळा देताना बालपणीचे किस्से, शाळेचे दिवस, आई-वडिलांची शिकवण, घरातले सण-उत्सव यांची चर्चा रंगली..कुणी जुने छायाचित्र काढले, कुणी लहानपणीच्या खोड्या आठवल्या. काळ कितीही पुढे गेला तरी त्या आठवणींचा गोडवा आजही तसाच आहे, हे सगळ्यांनाच जाणवले. या भेटीला आणखी एक भावनिक कंगोरा लाभला तो म्हणजे भावांकडून बहिणींना देण्यात आलेल्या भेटवस्तू. ही केवळ वस्तू नव्हती; ती होती स्नेहाची, जिव्हाळ्याच्या भावनेची साक्ष होती. बहिणींच्या चेहऱ्यावर उमटलेलं समाधान आणि डोळ्यांतली चमक पाहून भावांचे मनही भरून आलं. या सगळ्या भेटीचा खरा हेतू मात्र एका क्षणापुरता नव्हता..यापुढे कायम भेटण्याचा, संवाद तुटू न देण्याचा आणि नात्यांचा ओलावा जपण्याचा ठाम संकल्प सर्वांनी केला. मोबाईलवरचे संदेश, सणावाराच्या भेटी, कुटुंबीयांचे एकत्र येणं—हे सगळं पुन्हा नियमित व्हावं, अशी भावना प्रत्येकाने बोलुन दाखवली. आजच्या धावपळीच्या युगात नाती मागे पडत चालली असताना दुशेरेतील जाधव कुटुंबाची ही भेट एक वेगळाच संदेश देऊन गेली. रक्ताची नाती अंतराने तुटत नाहीत, ती फक्त एका भेटीची वाट पाहत असतात. ती भेट घडली की, वर्षानुवर्षांची दुरावा क्षणात आपुलकीत बदलतो, याचं जिवंत उदाहरण जाधव कुटुंबातील बहिण- भावांची तब्बल २४ वर्षांनी घडलेली ही भेट ठरली..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.त्या घराने पुन्हा दिली हाक....त्या घराचं दार उघडलं आणि वेळ जणू मागे फिरली. भाऊ-बहिणींनी हातात हात घेताना आईची शिकवण, वडिलांचा आधार आठवला. हसताना डोळे ओले झाले, कारण त्या हास्यात अपूर्णतेची हूरहूर मिसळली होती. कुटुंब, काम, संसार आणि जबाबदाऱ्यांच्या ओघात जाधव कुटुंबातील बहिण–भावांचा संपर्क हळूहळू तुटत गेला. कुणी नोकरीसाठी, कुणी व्यवसायासाठी तर कुणी संसारासाठी दूर गेला. फोनवर अधूनमधून शुभेच्छा एवढाच संवाद उरला. मात्र मनात साचलेली ओढ, आपुलकी आणि बालपणीच्या आठवणी कधीच पुसल्या गेल्या नाहीत. दुशेरे येथील जुन्या घरात पुन्हा एकत्र येताच तो सोळा वर्षांचा दुरावा क्षणातच विरघळला आणि नात्यांचा ओलावा पुन्हा जिवंत झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.