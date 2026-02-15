सातारा

Satara News: फलटणमध्ये हनीट्रॅप! हॉटेल व्यावसायिकाला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून मागितले ४० लाख; नेमकं काय घडलं?

Phaltan Honey trap extortion case Details: फलटणमध्ये हनीट्रॅप प्रकरणात पोलिसांची जलद कारवाई; पाच संशयित ताब्यात
Love, Lies and ₹40 Lakh: Honey Trap Racket Exposed in Phaltan

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

फलटण: हॉटेल व्यावसायिकास प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून, खोट्या गुन्ह्यात अडकवतो अशी धमकी देऊन मारहाण करत खंडणी उकळणाऱ्या संशयितांना फलटण शहर पोलिसांनी दोन तासांत जेरबंद केले.

Satara
crime
Phaltan
Businessman
district
police investigation

