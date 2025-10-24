सातारा

Satara Female Doctor: साताऱ्यातील महिला डॉक्टरची आणि पोलिसाची ओळख कशी झाली? गुन्ह्यातील 'तो' दुसरा आरोपी कोण? मोठी माहिती समोर

Satara Female Doctor Suicide News Update: डॉ. संपदा मुंडे यांनी फलटण शहरातील एका हॉटेलमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यांच्या आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
Female Doctor Sampada Munde and PSI Gopal Badane

Female Doctor Sampada Munde and PSI Gopal Badane

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातून एका महिला डॉक्टरने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. तपासादरम्यान पोलिसांना मृताच्या हातात एक सुसाईड नोट सापडली. ज्यामध्ये तिने एका पोलीस उपनिरीक्षकावर बलात्कार आणि मानसिक छळाचा आरोप केला आहे. यानंतर त्या पोलीसावर कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात दोन व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या ते दोघेही फरार आहेत. तर याबाबत आता अजून एक मोठा खुलासा समोर आला आहे.

Loading content, please wait...
Satara
crime
Crime News
doctor
satara police
rape news
Satara Police Department
suicide note

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com