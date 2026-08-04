सातारा

Inspirational Story: माणुसकी अजून जिवंत! २४ तासांत मदतीतून गरीब शेतकऱ्याला मिळाली नवी बैलजोडी, फेसबुक आवाहनाने घडवला चमत्कार..

Community Support Helps Farmer Buy New Bullock Pair: विजेच्या धक्क्याने बैलजोडी गमावलेल्या बोर्गेवाडीतील शेतकऱ्याला समाजाच्या मदतीने अवघ्या २४ तासांत नवी बैलजोडी मिळाली.
Facebook Appeal Helps Poor Farmer Get New Bullock Pair In 24 Hours Inspiring Story Of Humanity From Maharashtra

Facebook Appeal Helps Poor Farmer Get New Bullock Pair In 24 Hours Inspiring Story Of Humanity From Maharashtra

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ढेबेवाडी : बोर्गेवाडी (ता. पाटण) येथे घडलेल्या एका घटनेत विजेच्या धक्क्याने बैलजोडी गमावलेल्या शेतकऱ्यास केदारनाथ युवा प्रतिष्ठानने समाज माध्यमावर केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत विविध समाज घटकांनी केलेल्या मदतीमुळे नवीन बैलजोडी मिळाली.

Loading content, please wait...
Satara
maharashtra
Farmer
Facebook
Patan
Appeal
district
Poor