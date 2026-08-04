Inspirational Story: माणुसकी अजून जिवंत! २४ तासांत मदतीतून गरीब शेतकऱ्याला मिळाली नवी बैलजोडी, फेसबुक आवाहनाने घडवला चमत्कार..

ढेबेवाडी : बोर्गेवाडी (ता. पाटण) येथे घडलेल्या एका घटनेत विजेच्या धक्क्याने बैलजोडी गमावलेल्या शेतकऱ्यास केदारनाथ युवा प्रतिष्ठानने समाज माध्यमावर केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत विविध समाज घटकांनी केलेल्या मदतीमुळे नवीन बैलजोडी मिळाली..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.संकटाच्या काळात समाज एकत्र येऊन कसा उपयोगी पडतो, याचा प्रत्यय तारळे विभागात घडलेल्या घटनेतून आला. समाज माणुसकीचे दर्शन कसे घडवू शकतो, याचे उत्तम उदाहरण तेथे पाहावयास मिळाले. बोर्गेवाडी येथे ऐन शेतीच्या हंगामात विजेच्या धक्क्याने आपली बैलजोडी गमावलेल्या एका गरीब शेतकऱ्याला मदत मिळावी, म्हणून श्री केदारनाथ युवा प्रतिष्ठानने समाज माध्यमावर केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत उभ्या राहिलेल्या मदतीतून अवघ्या २४ तासांत शेतकऱ्याला नवीन बैलजोडी मिळाली..काही दिवसांपूर्वी बोर्गेवाडी येथील अल्पभूधारक शेतकरी यशवंत किसन बोर्गे यांच्या बैलजोडीचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाला होता. ऐन शेतीच्या हंगामात संसाराचा आणि शेतीचा कणा मोडल्यामुळे बोर्गे कुटुंबीयांवर आभाळ कोसळले होते. हतबल झालेल्या या कुटुंबाला काय करावे हे सूचत नव्हते. या दुःखाच्या प्रसंगी फडतरवाडी येथील श्री केदारनाथ युवा प्रतिष्ठानने समाज माध्यमावर आणि प्रत्यक्ष संपर्काच्या माध्यमातून नागरिकांना मदतीचे आवाहन केले होते. त्यास प्रतिसाद देत समाजातील सर्वच स्तरांतून मदतीसाठी अनेक हात पुढे सरसावले..विशेष म्हणजे अवघ्या २४ तासांच्या आत नवीन बैलजोडीसाठी लागणारा संपूर्ण आर्थिक निधी जमा झाला. यशवंत बोर्गे यांनी त्यातून स्वतःच्या पसंतीने एक लाख १५ हजारांची नवीन बैलजोडी खरेदी करून बेंदूर सण साजरा केला. श्री केदारनाथ युवा प्रतिष्ठानने केलेल्या आवाहनाला अनेकांनी प्रतिसाद दिला. लोकांनी केलेल्या मदतीमुळे बोर्गे कुटुंबीयांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळले. माणुसकी आणि जिव्हाळा अजूनही जिवंत आहे, याचीच जणू प्रचिती या घटनेने आली. प्रतिष्ठानच्या या स्तुत्य उपक्रबाबद्दल सर्व स्तरांतून त्यांचे अभिनंदन होत आहे..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून आम्ही अनेक सामाजिक उपक्रम राबवतो. बोरगेवाडीत घडलेल्या दुर्दैवी घटनेमुळे संबंधित गरीब शेतकरी कुटुंब हादरून गेले होते त्यांना मदत व्हावी, यासाठी आम्ही फेसबुक, व्हाॅट्सॲपच्या माध्यमातून आवाहन केले होते. त्याला दानशूर लोकांनी प्रतिसाद दिल्याने या शेतकऱ्याला बैलजोडी परत मिळाली.- शंकर साळुंखे, अध्यक्ष, प्रतिष्ठान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.