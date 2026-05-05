हुमगाव : जावळी तालुक्यातील कुसुंबी- केळघर या पट्ट्यात दुर्मीळ खैर जातीचे वृक्ष आढळतात. मात्र, या वृक्षांवर कोकणातील व्यापाऱ्यांचा डोळा राहिल्याने दरवर्षी एप्रिल, मे महिन्यांत हजारो दुर्मीळ खैर झाडांची कत्तल तालुक्यात केली जाते. अशीच दुर्मीळ शेकडो खैर झाडांची कत्तल तालुक्यातील सांगवीजवळच्या शिवारात झाली असून, वन विभाग मात्र सुस्त दिसून येत आहे. त्यामुळे सांगवीतील वृक्षतोडीचा रीतसर पंचनामा व्हावा, अशी मागणी वृक्षप्रेमींकडून होत आहे..जावळीचा वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांचा पदभार हा गेली दोन वर्षांपासून सातारा वनपरिक्षेत्र अधिकारी संदीप झोपळे यांच्याकडे आहे. झोपळे हे सातारा कार्यालयात बसून तालुक्याचा कारभार हाकतात, अशी चर्चा आहे. त्यामुळेच सांगवी येथील शेकडो खैराची झाडे तोडून देखील तिकडे दुर्लक्ष झाल्याचे वृक्षप्रेमींचे म्हणणे आहे..मध्यंतरी आसनी येथे वन विभागाने पंचनामा केलेले खैर लाकूड चोरीला गेले, तर कुसुंबी येथील वनहद्दीत राजरोसपणे साग झाडांची कत्तल अज्ञाताकडून करण्यात आली. तरी देखील वन विभाग निद्रिस्त अवस्थेत दिसून येत आहे. त्यामुळे जावळी तालुक्याला स्वतंत्र अधिकारी का देत नाही? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे..सांगवी गावच्या हद्दीत शेकडो खैर तोडलेले असताना देखील कागदोपत्री ठराविक वृक्ष दाखवून पंचनामा झाल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, या ठिकाणी शेकडो खैर तोडण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे वन विभागाने तत्काळ येथील तोडण्यात आलेल्या बुंध्याप्रमाणे वृक्ष मोजून कारवाई करावी, अशी मागणी वृक्षप्रेमींमधून होत आहे..खैर सिंडिकेटचे कोकणातून व्यवस्थापनखैर वृक्ष हा दुर्मीळ प्रजातींमध्ये गणला जातो. त्यामुळे हा खैर तोडण्यासाठी कोणतीही परवानगी वन विभागाकडून दिली जात नाही. मात्र, हा खैर पान सुपारी, पान मसाला, गुटखा या वस्तूंमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. त्यामुळे चिपळूणसह कोकणात यास मोठी मागणी असते, तर कोकणातूनच तालुक्यातील खैर सिंडिकेट वन विभागाच्या मदतीने चालवले जाते, अशी चर्चा आहे.