सातारा

Satara Crime: 'चोरीप्रकरणी हैदराबादमधून एकास अटक'; सातारा परिसरात घरफोडी; चार लाख ८० हजार रुपयांचा ऐवज हस्तगत

Satara theft case: यशस्वी कारवाईमुळे सातारा पोलिसांचे कौतुक होत आहे. आंतरराज्य गुन्ह्यांवर पोलिसांनी केलेल्या तातडीच्या हालचालीमुळे नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. पुढील तपास सुरू असून आरोपीचे इतर साथीदार आहेत का, याबाबतही पोलिस छाननी करत आहेत.
Major Breakthrough in Satara Burglary Case: One Held in Hyderabad

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा: शहर परिसरातील घरफोडीचे दोन गुन्हे शहर पोलिसांनी उघडकीस आणले आहेत. याप्रकरणी तिघांना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून सोन्याचे दागिने व मोबाईल असा सुमारे चार लाख ८० हजार रुपयांचा ऐवज हस्तगत करण्यात आला आहे.

