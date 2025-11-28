Satara Crime: 'चोरीप्रकरणी हैदराबादमधून एकास अटक'; सातारा परिसरात घरफोडी; चार लाख ८० हजार रुपयांचा ऐवज हस्तगत

सातारा: शहर परिसरातील घरफोडीचे दोन गुन्हे शहर पोलिसांनी उघडकीस आणले आहेत. याप्रकरणी तिघांना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून सोन्याचे दागिने व मोबाईल असा सुमारे चार लाख ८० हजार रुपयांचा ऐवज हस्तगत करण्यात आला आहे..Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय...सॅमसंग रुबीन डॅनियल (रा. हैदराबाद, मूळ रा. कल्याण, मुंबई), दिव्या सुदर्शन माने (वय २९, रा. कल्याण, मुंबई) व सुदीप ऊर्फ गोट्या संजय मेंगळे (वय १९, रा. लक्ष्मीटेकडी, सदरबझार) अशी त्यांची नावे आहेत..एक नोव्हेंबरला शहरातील एका घराचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी सुमारे चार तोळे सोन्याचे दागिने चोरून नेले होते. या गुन्ह्याचा तपास तातडीने करण्याचे निर्देश अधीक्षक तुषार दोशी यांनी दिले हेाते. त्यानुसार शहर पोलिस ठाण्याचे गुन्हे प्रकटीकरण पथक (डीबी) संशयितांचा शोध घेत होते. दरम्यान, चोरीच्या ठिकाणच्या सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी सॅमसंग याची ओळख पटवली. त्यानंतर त्याचा कल्याण येथे शोध घेण्यात आला. .तेव्हा तो हैदराबाद येथे गेला असल्याची माहिती समोर आली. पोलिसांनी हैदराबाद येथे शोध घेऊन त्याला अटक केली. तो साथीदार दिव्या हिच्या मदतीने चोरीचा माल विक्री करत असल्याचे पोलिसांना समजले. त्यानंतर दिव्या हिला अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडून चार लाख रुपये किमतीचे चार तोळे सोन्याचे दागिने हस्तगत करण्यात आले..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर... शाहूनगरमध्ये मोबाईल शॉपी व किराणा मालाच्या दुकानात चोरी झाल्याचा गुन्हा शहर पोलिस ठाण्यात दाखल होता. याप्रकरणी पोलिसांनी सुदीप याला अटक केली. त्याच्याकडून ८० हजार रुपये किमतीचे चार मोबाईल हस्तगत करण्यात आले आहेत. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मस्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सुधीर मोरे, हवालदार सुजित भोसले, नीलेश यादव, नीलेश जाधव, विक्रम माने, प्रवीण कडव, पंकज मोहिते, तुषार भोसले, सागर गायकवाड, सचिन रिटे, संतोष घाडगे, मच्छिंद्रनाथ माने, आशिकेष डोळस, वैभव माने, सुशांत कदम, सुहास कदम हे या कारवाईत सहभागी होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.