पाच जिल्ह्यांच्या एसपींना साताऱ्यात आयजींचा कानमंत्र!

सातारा : कोल्हापूर परिक्षेत्रातील पाचही जिल्ह्यात नुकतेच सर्व पोलिस अधीक्षक नव्याने हजर झाल्यानंतर विशेष पोलिस महानिरीक्षक मनोज लोहिया यांनी सोमवारी साताऱ्यात त्याबाबत महत्वपूर्ण बैठक घेतली. कोल्हापूर रेंजमधील 'क्राइम कंट्रोलसह सध्या कोरोनाचा सुरु असलेला संसर्ग व येत्या काळातील नवरात्रोत्सव सण, उत्सव याबाबत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या सूचना विशेष पोलिस महानिरीक्षक (आयजी) मनोज लोहिया यांनी पाचही एसपींना दिल्या. दरम्यान, आयजींसह पाचही पोलिस अधिकारी नवे असल्याने यावेळी एकमेकांची 'ओळख परेड' देखील झाली. राज्यात पोलिस दलात सध्या बदल्यांचे सत्र सुरु आहे. गेल्या महिन्याभरात तीनवेळा आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत. या बदल्यांमध्ये कोल्हापूर परिक्षेत्रात देखील पाचही जिल्ह्यात पोलिस अधीक्षकांच्या बदल्या झाल्या आहेत. यामध्ये खुद्द आयजी मनोज लोहिया यांनी देखील एक महिन्यापूर्वी कोल्हापूर रेंजचा चार्ज घेतला आहे. त्यानंतर पाचही जिल्ह्यात सर्व पोलिस अधीक्षकांच्या बदल्या झाल्या असून नव्याने त्यांनी त्या-त्या ठिकाणचा चार्ज घेतला आहे. पुणे ग्रामीणला डॉ. अभिनव देशमुख, सोलापूर ग्रामीणला तेजस्वी सातपुते, कोल्हापूर शैलेश बलकवडे, सातारला अजयकुमार बन्सल तर सांगली दिक्षीत गेडाम यांनी कार्यभार स्वीकारला आहे. VIDEO : ठाकरे सरकारच्या निषेधार्थ साताऱ्यात भाजपचा आक्रोश! प्रारंभी सातारा पोलिस मुख्यालयात आयजी मनोज लोहिया यांचे स्वागत करण्यात आले. यानंतर पाचही जिल्ह्यातील पोलिस अधीक्षकांची आयजींनी बैठक घेतली. ही बैठक देखील सातारा एसपींच्या दालनातच झाली. सुमारे दीड तास मॅरेथॉन बैठक चालली. यावेळी सुरुवातीला आयजींची ओळख करुन दिल्यानंतर पाचही जिल्ह्यातील पोलिस अधीक्षकांची ओळख करुन घेण्यात आली. आयजी यांनी यावेळी जिल्हानिहाय पोलिस अधीक्षकांचा आढावा घेतला. यावेळी पाचही जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.

