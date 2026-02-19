Ladki Bahin Scheme: लाडक्या बहीणीसाठी महत्वाची बातमी! सातारा जिल्ह्यात ८५ हजार ६४ लाभार्थ्यांच्या अर्जात त्रुटी, अन्यथा हप्ता थांबणार..

सातारा : ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेतील जिल्ह्यात ८५ हजार ६४ लाभार्थ्यांच्या अर्जात त्रुटी आढळून आल्या होत्या. या लाभार्थ्यांपैकी डिसेंबर २०२५ पर्यंत दिलेल्या मुदतीच ३५ हजारांहून अधिक महिलांनी केवायसी पूर्ण केल्याने पुढील हप्ता येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, अद्यापही ५० हजारांहून अधिक महिलांची केवायसी प्रलंबित आहे. या लाभार्थ्यांना ३१ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली असून, मुदतीत केवायसीची प्रक्रिया न केल्यास हप्ते बंद होणार आहेत..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...लाडकी बहिण योजनेचा लाभ अखंडित सुरू ठेवण्यासाठी आधार क्रमांक, बँक खाते तपशील, मोबाईल क्रमांक आदी माहिती अचूक असल्याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. काही प्रकरणांमध्ये बँक खाते आधारशी संलग्न नसणे, नावातील तफावत किंवा कागदपत्रांतील विसंगती यामुळे अर्ज प्रलंबित राहिले आहेत..प्रशासनाने ग्रामपातळीपासून जिल्हा पातळीपर्यंत जनजागृती मोहीम हाती घेतली असून, संबंधित शासकीय कार्यालये, सेवा केंद्रे, तसेच बँकांच्या माध्यमातून महिलांना मार्गदर्शन केले जात आहे. लाभार्थींनी तातडीने जवळच्या केंद्रात अथवा स्वत:च्या मोबाईलवरून केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. दरम्यान, केवायसी पूर्ण करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, लाभार्थ्यांची संख्या अधिक असल्याने या मुदतीत तीन महिन्यांची वाढ केली आहे..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.दुरुस्ती करणे आवश्यकई-केवायसी करताना लाभार्थ्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित, कायम कर्मचारी म्हणून राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या सेवेत नसावा, तसेच सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तिवेतन घेत आहे किंवा कसे असा पर्याय निवडताना अनेक लाभार्थ्यांची चुकीचा पर्याय निवडल्याने लाभापासून वंचित राहावे लागले आहे. अशा लाभार्थ्यांनी ३१ मार्चपर्यंत केवायसी करताना दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.