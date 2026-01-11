सातारा

Satara jawan Martyrdom: जवान विकास गावडेंना दक्षिण सुदानमध्‍ये वीरमरण: सातारा जिल्ह्यात शाेककळा; लष्करी इतमामात होणार अंत्यसंस्कार!

Military honours funeral for Satara jawan: दक्षिण सुदानमध्ये वीरमरण पावलेल्या जवान विकास गावडेंना अखेरचा निरोप
Satara Loses a Hero: Army Jawan Martyred in South Sudan

Satara Loses a Hero: Army Jawan Martyred in South Sudan

दुधेबावी : बरड (ता. फलटण) येथील भारतीय सैन्य दलातील जवान विकास विठ्ठल गावडे यांना आफ्रिकेतील दक्षिण सुदान येथे संयुक्त राष्ट्राच्या शांतीसेनेच्या मोहिमेवर कर्तव्य बजावत असताना वीरमरण आले. जवान गावडे यांना वीरमरण आल्याची बातमी समजताच फलटण तालुका व त्यांच्या मूळ गावी शोककळा पसरली.

