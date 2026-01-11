दुधेबावी : बरड (ता. फलटण) येथील भारतीय सैन्य दलातील जवान विकास विठ्ठल गावडे यांना आफ्रिकेतील दक्षिण सुदान येथे संयुक्त राष्ट्राच्या शांतीसेनेच्या मोहिमेवर कर्तव्य बजावत असताना वीरमरण आले. जवान गावडे यांना वीरमरण आल्याची बातमी समजताच फलटण तालुका व त्यांच्या मूळ गावी शोककळा पसरली. .Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.जवान विकास गावडे हे भारतीय लष्करातील ११५- इंजिनिअर रेजिमेंटमध्ये नायक पान ७ वरया पदावर सेवा बजावत होते. परदेशातील सैन्यांना मदत करण्यासाठी भारतीय सैन्य दलाची शांतीसेना असलेल्या मोहिमेत ते कार्यरत होते. .त्यांची नियुक्ती सध्या आफ्रिकेतील दक्षिण सुदान प्रांतात संयुक्त राष्ट्राच्या शांती मोहिमेसाठी करण्यात आली होती. तिथे आपले कर्तव्य बजावत असताना त्यांना वीरमरण आले आहे..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.अंत्यसंस्कार आजजवान विकास गावडे हे बरड (ता. फलटण) येथील सामान्य शेतकरी कुटुंबातील असून, ते २२ सप्टेंबर २०१६ रोजी भारतीय सैन्य दलात रुजू झाले. पुणे येथे त्यांनी सैन्य दलातील प्रशिक्षण पूर्ण केले होते. त्यांच्या मागे आई, वडील, भाऊ, पत्नी, दोन वर्षांची मुलगी असा परिवार आहे. त्यांचे पार्थिव उद्या (रविवारी) सकाळी त्यांच्या मूळ गावी आणण्यात येणार असून, त्यांच्यावर लष्करी इतमामात अंत्यसंस्कार होणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.