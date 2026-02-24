सातारा

Government Scheme: गर्भलिंग निदानाची माहिती द्या एक लाख मिळवा; स्त्रीभ्रूण हत्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारचे पाऊल, काय आहे खबरी योजना?

PCPNDT Act informer reward scheme Maharashtra: स्त्रीभ्रूण हत्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारची खबरी योजना; माहिती द्या, लाखाचे बक्षीस मिळवा
‘Khabri Yojana’ Aims to Stop Female Foeticide with Cash Incentive

‘Khabri Yojana’ Aims to Stop Female Foeticide with Cash Incentive

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड : मुलींच्या जन्माचे स्वागत व्हावे, समाजात स्त्री-पुरुष समानतेची भावना दृढ व्हावी आणि स्त्रीभ्रूण हत्यांना आळा बसावा, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत. लेक वाचवा, लेक वाढवा, लेक घडवा हा संदेश केवळ घोषणांपुरता न राहता प्रत्यक्ष कृतीत उतरावा, यासाठी राज्य सरकारने आता आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. गर्भलिंग निदान आणि स्त्रीभ्रूण हत्यांच्या प्रकरणांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी पीसीपीएनडीटी कायद्याची कडक अंमलबजावणीवर भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी खबरी योजना राबविण्यात येत असून, त्याअंतर्गत गर्भलिंग निदान अथवा त्यासंबंधित बेकायदेशीर प्रकारांची अचूक माहिती प्रशासनाला देणाऱ्या व्यक्तीला एक लाख रुपयांपर्यंत रोख बक्षीस देण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
Satara
district
Female
Government scheme
Woman

Related Stories

No stories found.