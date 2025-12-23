Woman President Story: उंडाळ्याची लेक रहिमतपूरची नगराध्यक्षा; वैशाली मानेंचा प्रेरणादायी प्रवास; माहेरचा नावलौकिक वाढवला!

-जगन्नाथ माळीउंडाळे : येथील कन्या वैशाली नीलेश माने यांनी रहिमतपूर (ता. कोरेगाव, जि. सातारा) नगरपालिका निवडणुकीत नगराध्यक्षा म्हणून निवडून येत माहेरच्या गावाचा नावलौकिक वाढवला आहे. त्यांच्या या यशामुळे उंडाळे गावात आनंदाचे वातावरण असून, सर्व स्तरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...उंडाळे (ता. कऱ्हाड) हे वैशाली माने यांचे माहेर आहे. त्या येथील सुशिक्षित व सुसंस्कृत कुटुंबातील कन्या आहेत. त्यांचे वडील प्राथमिक शिक्षक म्हणून कार्यरत होते, तर आई गृहिणी असून, संस्कारक्षम कुटुंबव्यवस्थेची पायाभरणी त्यांनी केली. वैशाली यांना दोन बहिणी असून, धाकटी बहीण पल्लवी ही सासरच्याच घरात दिलेली आहे. पल्लवी सध्या अमेरिकेत वास्तव्यास आहेत, तसेच वैशाली यांचा भाऊ अतुल पाटील हा ओएनजीसीमध्ये डेप्युटी मॅनेजर पदावर कार्यरत असून, कुटुंबाची शैक्षणिक व सामाजिक परंपरा अधोरेखित करतो..उंडाळे गावच्या संस्कारातून घडलेल्या वैशाली माने यांनी रहिमतपूरमध्ये प्रवेश केल्यानंतर आपल्या मनमिळाऊ स्वभावाने, संयमी नेतृत्वाने आणि सर्वसामान्यांशी असलेल्या आपुलकीच्या नात्यामुळे अल्पावधीतच लोकांचा विश्वास संपादन केला. त्यांचे पती नीलेश माने यांनी त्यांचे वडील माजी नगराध्यक्ष संपतराव माने यांच्या राजकीय वारशाला पुढे नेत लोकाभिमुख कामातून जनाधार वाढवला..नगराध्यक्षा म्हणून वैशाली माने आणि नगरसेवक म्हणून नीलेश माने यांची निवड ही केवळ राजकीय यश नसून, ती एका सुशिक्षित कुटुंबातून आलेल्या लेकीच्या नेतृत्वक्षमतेची पावती असल्याची भावना उंडाळे परिसरात व्यक्त होत आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.या विजयाने जयकुमार गोरे आणि मनोज घोरपडे यांनी दाखवलेला विश्वासही सार्थ ठरला असून, रहिमतपूरच्या विकासासाठी माने दांपत्य नवे पर्व सुरू करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. गावच्या लेकीने नगराध्यक्षापदापर्यंत मजल मारल्याने परिसरातील तरुणींसाठी हा प्रवास नक्कीच प्रेरणादायी ठरणारा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.