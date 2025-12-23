सातारा

Woman President Story: उंडाळ्याची लेक रहिमतपूरची नगराध्यक्षा; वैशाली मानेंचा प्रेरणादायी प्रवास; माहेरचा नावलौकिक वाढवला!

Rahimatpur Municipal council Woman president Story: उंडाळ्याच्या लेकीचा रहिमतपूरमध्ये विजय; वैशाली माने यांचा प्रेरणादायी प्रवास
Rahimatpur Nagaradhyaksha Vaishali Mane receiving greetings after assuming office.

सकाळ वृत्तसेवा
-जगन्नाथ माळी

उंडाळे : येथील कन्या वैशाली नीलेश माने यांनी रहिमतपूर (ता. कोरेगाव, जि. सातारा) नगरपालिका निवडणुकीत नगराध्यक्षा म्हणून निवडून येत माहेरच्या गावाचा नावलौकिक वाढवला आहे. त्यांच्या या यशामुळे उंडाळे गावात आनंदाचे वातावरण असून, सर्व स्तरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

