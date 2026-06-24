सातारा

Tax Assistant : प्रेरणादायी प्रवास! धावपटू अनुष्काची कर सहाय्यकपदी निवड; गुणवंत खेळाडू कोट्यातून झाला आगळा सन्मान

प्रतिकूल परिस्थितीत अत्यंत जिद्दीने आपला लौकिक निर्माण करणाऱ्या धावपटू अनुष्का कुंभार हिची मुंबईतील मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालयात कर सहाय्यकपदी झाली निवड.
Anushka Kumbhar

Anushka Kumbhar

sakal

सुनील शेडगे
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नागठाणे - प्रतिकूल परिस्थितीत अत्यंत जिद्दीने आपला लौकिक निर्माण करणाऱ्या धावपटू अनुष्का कुंभार हिची मुंबईतील मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालयात कर सहाय्यकपदी निवड झाली आहे. अभिमानास्पद बाब म्हणजे गुणवंत खेळाडू कोट्यातून तिला हा सन्मान प्राप्त झाला आहे.

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